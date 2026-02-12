Запланована подія 2

Читати українською

Без потери документов и с ускоренными расчетами: Kernel объединил 1000 перевозчиков в цифровую экосистему

Компания готова делиться опытом по внедрению е-ТТН в Украине
Компания готова делиться опытом по внедрению е-ТТН в Украине / Kernel

Компания Kernel первой на рынке масштабно ввела электронные товарно-транспортные накладные (е-ТТН) в собственной логистической системе. В рамках проекта в единую цифровую платформу интегрировано 1000 партнерских автопредприятий, 6000 водителей и более 400 диспетчеров и рычагов.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным компании, переход на е-ТТН позволил улучшить эффективность даже в период пиковых нагрузок во время уборочной кампании. В частности, сократилось время расчетов с перевозчиками, уменьшились риски потери документов и повысилась прозрачность процессов.

Пресс-служба перечислила ключевые бизнес-показатели:

  • ускорение расчетов: время от разгрузки до оплаты сократилось в разы, ведь перевозчикам не нужно ждать 5-7 дней, пока бумажные акты придут по почте;
  • эффективность: время проверки на корректность оформления первичных документов уменьшилось на 80%;
  • риск-менеджмент: полностью ликвидирована проблема потерянных ТТН (ежегодно при перемещении агропродукции между собственными складами оформляется в среднем около 240 тыс. ТТН).

Директор по логистике Kernel Николай Мирошниченко подчеркнул, что компания инвестировала ресурс в обучение рынку. "Мы помогли тысячам водителей партнеров-перевозчиков получить КЭП и настроить процессы. Мы показали, что агробизнес может быть быстрее и эффективнее других отраслей рынка и любых бюрократических процедур",  добавил он.

В компании добавляют, что с учетом государственного курса на цифровизацию грузовых перевозок готовы делиться практическим опытом для дальнейшего масштабирования е-ТТН как отраслевого стандарта. В частности, структура электронной накладной была адаптирована с учетом специфики аграрного бизнеса.

Фото 2 — Без потери документов и с ускоренными расчетами: Kernel объединил 1000 перевозчиков в цифровую экосистему
Компания помогла тысячам водителей партнеров-перевозчиков получить КЭП и настроить процессы. Фото: Kernel

О компании Kernel

Kernel является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла, крупнейшим экспортером зерна из Украины и оператором разветвленной сети логистических активов. Компания также входит в ведущих производителей зерновых и масличных культур в Украине.

В 2025 финансовом году Kernel экспортировал на мировые рынки около 8 млн. тонн агропродукции, а доля компании в мировом экспорте подсолнечного масла составляет около 10%.

В начале 2026 года в компании произошли кадровые изменения. С 12 января директором по коммуникациям и взаимодействию с государственными институтами стала Елена Плахова.

Автор:
Майя Калына