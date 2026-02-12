Без втрати документів та з прискореними розрахунками: Kernel об'єднав 1000 перевізників у цифрову екосистему

Компанія Kernel першою на ринку масштабно впровадила електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН) у власній логістичній системі. У межах проєкту до єдиної цифрової платформи інтегровано 1000 партнерських автопідприємств, 6000 водіїв та понад 400 диспетчерів і вагарів.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

За даними компанії, перехід на е-ТТН дозволив покращити ефективність навіть у період пікових навантажень під час збиральної кампанії. Зокрема, скоротився час розрахунків із перевізниками, зменшилися ризики втрати документів і підвищилася прозорість процесів.

Пресслужба перерахувала ключові бізнес-показники:

прискорення розрахунків: час від розвантаження до оплати скоротився у рази, адже перевізникам не треба чекати 5-7 днів, поки паперові акти дійдуть поштою;

ефективність: час перевірки на коректність оформлення первинних документів зменшився на 80%;

ризик-менеджмент: повністю ліквідовано проблему втрачених ТТН (щосезону при переміщенні агропродукції між власними складами оформлюється в середньому близько 240 тис. ТТН).

Директор з логістики Kernel Микола Мірошниченко наголосив, що компанія інвестувала ресурс у навчання ринку. "Ми допомогли тисячам водіїв партнерів-перевізників отримати КЕП та налаштувати процеси. Ми показали, що агробізнес може бути швидшим та ефективнішим за інші галузі ринку та будь-які бюрократичні процедури", – додав він.

У компанії додають, що з урахуванням державного курсу на цифровізацію вантажних перевезень готові ділитися практичним досвідом для подальшого масштабування е-ТТН як галузевого стандарту. Зокрема, структуру електронної накладної було адаптовано з урахуванням специфіки аграрного бізнесу.

Компанія допомогла тисячам водіїв партнерів-перевізників отримати КЕП та налаштувати процеси. Фото: Kernel

Про компанію Kernel

Kernel є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії, найбільшим експортером зерна з України та оператором розгалуженої мережі логістичних активів. Компанія також входить до провідних виробників зернових та олійних культур в Україні.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції, а частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить близько 10%.

На початку 2026 року в компанії відбулися кадрові зміни. Із 12 січня директоркою з комунікацій та взаємодії з державними інституціями стала Олена Плахова.