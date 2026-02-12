Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,06

EUR

51,21

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Без втрати документів та з прискореними розрахунками: Kernel об'єднав 1000 перевізників у цифрову екосистему

е-ТТН в Kernel
Компанія готова ділитися досвідом для впровадження е-ТТН в Україні / Kernel

Компанія Kernel першою на ринку масштабно впровадила електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН) у власній логістичній системі. У межах проєкту до єдиної цифрової платформи інтегровано 1000 партнерських автопідприємств, 6000 водіїв та понад 400 диспетчерів і вагарів.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

За даними компанії, перехід на е-ТТН дозволив покращити ефективність навіть у період пікових навантажень під час збиральної кампанії. Зокрема, скоротився час розрахунків із перевізниками, зменшилися ризики втрати документів і підвищилася прозорість процесів.

Пресслужба перерахувала ключові бізнес-показники:

  • прискорення розрахунків: час від розвантаження до оплати скоротився у рази, адже перевізникам не треба чекати 5-7 днів, поки паперові акти дійдуть поштою;
  • ефективність: час перевірки на коректність оформлення первинних документів зменшився на 80%;
  • ризик-менеджмент: повністю ліквідовано проблему втрачених ТТН (щосезону при переміщенні агропродукції між власними складами оформлюється в середньому близько 240 тис. ТТН).

Директор з логістики Kernel Микола Мірошниченко наголосив, що компанія інвестувала ресурс у навчання ринку. "Ми допомогли тисячам водіїв партнерів-перевізників отримати КЕП та налаштувати процеси. Ми показали, що агробізнес може бути швидшим та ефективнішим за інші галузі ринку та будь-які бюрократичні процедури", – додав він.

У компанії додають, що з урахуванням державного курсу на цифровізацію вантажних перевезень готові ділитися практичним досвідом для подальшого масштабування е-ТТН як галузевого стандарту. Зокрема, структуру електронної накладної було адаптовано з урахуванням специфіки аграрного бізнесу.

Фото 2 — Без втрати документів та з прискореними розрахунками: Kernel об'єднав 1000 перевізників у цифрову екосистему
Компанія допомогла тисячам водіїв партнерів-перевізників отримати КЕП та налаштувати процеси. Фото: Kernel

Про компанію Kernel

Kernel є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії, найбільшим експортером зерна з України та оператором розгалуженої мережі логістичних активів. Компанія також входить до провідних виробників зернових та олійних культур в Україні.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції, а частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить близько 10%.

На початку 2026 року в компанії відбулися кадрові зміни. Із 12 січня директоркою з комунікацій та взаємодії з державними інституціями стала Олена Плахова.

Автор:
Майя Калина