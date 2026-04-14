Kernel допомагає NASA Harvest створювати систему екомоніторингу агротехнологій: чому це важливо

працівник Kernel , поле, дрон
Дрони — один із інструментів високоточного збору даних з полів / Kernel

Компанія Kernel розпочала офіційну співпрацю з глобальною програмою NASA Harvest. Український агрохолдинг постачає дані для вдосконалення аналітичних моделей, що базуються на супутникових знімках та алгоритмах машинного навчання.

Проєкт реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO). NASA Harvest створює систему для дистанційного визначення видів сільськогосподарських культур, структури посівів та підтвердження методів обробітку ґрунту. Ці дані використовуються для аудиту сталості виробництва, що є частиною сучасних бізнес-стандартів.

"Кернел бере активну участь у формуванні підходів і стандартів ЄС до сталого виробництва. Співпраця з NASA Harvest дозволить підвищити точність даних та оцінок щодо результативності дій в екологічному та кліматичному напрямках. Це дуже важливо для розвитку інструментів фінансування і підготовки сектору до впровадження вимог законодавства ЄС", — зазначає Марта Трофімова, керівниця напряму сталого розвитку компанії.

Співпраця дозволяє перевіряти стан ґрунтів та ефективність поглинання вуглецю за допомогою космічних технологій.

Довідково

NASA Harvest — це глобальна програма NASA з моніторингу сільського господарства та продовольчої безпеки. Вона використовує супутникові дані для оцінки стану посівів. Співпраця Кернел із цією структурою дозволяє верифікувати дані про стан ґрунтів та ефективність поглинання вуглецю за допомогою космічних технологій.

Про Kernel

Kernel – найбільший у світі виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України та оператор розгалуженої мережі логістичних активів. Компанія також входить до провідних виробників зернових та олійних культур в Україні.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції, а частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить близько 10%. За підсумками 2025 року він сплатив до бюджетів усіх рівнів 5,7 млрд грн податків і зборів.

Раніше повідомлялося про те, що Kernel розпочав міжнародний аудит своїх екологічних проєктів за світовим стандартом Verra. Процес спрямований на зменшення викидів вуглецю та проводиться спільно з партнером Sentinel Earth. Метою проєкту є отримання вуглецевих сертифікатів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук