Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,10

43,90

EUR

51,15

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

Кожен десятий долар в експорті товарів України – від Kernel: компанія очолила рейтинг Forbes 2025

Видання Forbes Ukraine опублікувало результати щорічного дослідження товарних експортерів, згідно з яким компанія Kernel посіла першу сходинку в переліку найбільших експортерів України за 2025 рік.

За даними видання, Kernel другий рік поспіль утримує абсолютне лідерство у двох ключових експортних категоріях країни – зернові та соняшникова олія – і займає першу позицію у загальному рейтингу.

Ключові показники за підсумками 2025 року:

  • Обсяг експорту Kernel: $3,8 млрд.
  • Частка у загальному експорті товарів України: 9,1% (виходячи із загального обсягу експорту країни у $40,5 млрд).
  • Галузеве лідерство – понад 16% усього агроекспорту країни забезпечила компанія, що стало ключовим для валютної виручки держави.
  • Кожен 10-й долар, що надходить в Україну з експорту товарів – результат роботи Kernel.

Зміна лідера в національному рейтингу експортерів відображає структурні зміни в економіці України, де агропромисловий сектор остаточно закріпив за собою статус головного драйвера експорту. 

Стабільність показників Kernel була забезпечена розвитком власної логістичної інфраструктури, операційної ефективності та вертикальною інтеграцією.

"Показник у $3,8 млрд експорту – це прямий внесок компанії в економічну стійкість та валютний баланс України", – коментує Євген Осипов, СЕО Kernel.

Про компанію Kernel

Kernel є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії, найбільшим експортером зерна з України та оператором розгалуженої мережі логістичних активів. Компанія також входить до провідних виробників зернових та олійних культур в Україні.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції, а частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить близько 10%.