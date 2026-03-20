Кожен десятий долар в експорті товарів України – від Kernel: компанія очолила рейтинг Forbes 2025

Видання Forbes Ukraine опублікувало результати щорічного дослідження товарних експортерів, згідно з яким компанія Kernel посіла першу сходинку в переліку найбільших експортерів України за 2025 рік.

За даними видання, Kernel другий рік поспіль утримує абсолютне лідерство у двох ключових експортних категоріях країни – зернові та соняшникова олія – і займає першу позицію у загальному рейтингу.

Ключові показники за підсумками 2025 року:

Обсяг експорту Kernel: $3,8 млрд.

Частка у загальному експорті товарів України: 9,1% (виходячи із загального обсягу експорту країни у $40,5 млрд).

Галузеве лідерство – понад 16% усього агроекспорту країни забезпечила компанія, що стало ключовим для валютної виручки держави.

Кожен 10-й долар, що надходить в Україну з експорту товарів – результат роботи Kernel.

Зміна лідера в національному рейтингу експортерів відображає структурні зміни в економіці України, де агропромисловий сектор остаточно закріпив за собою статус головного драйвера експорту.

Стабільність показників Kernel була забезпечена розвитком власної логістичної інфраструктури, операційної ефективності та вертикальною інтеграцією.

"Показник у $3,8 млрд експорту – це прямий внесок компанії в економічну стійкість та валютний баланс України", – коментує Євген Осипов, СЕО Kernel.

Про компанію Kernel

Kernel є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії, найбільшим експортером зерна з України та оператором розгалуженої мережі логістичних активів. Компанія також входить до провідних виробників зернових та олійних культур в Україні.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції, а частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить близько 10%.