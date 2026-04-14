Kernel помогает NASA Harvest создавать систему экомониторинга агротехнологий: почему это важно

Дроны – один из инструментов высокоточного сбора данных с полей. / Kernel

Компания Kernel начала официальное сотрудничество с глобальной программой NASA Harvest. Украинский агрохолдинг поставляет данные по усовершенствованию аналитических моделей, базирующихся на спутниковых снимках и алгоритмах машинного обучения.

Проект осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). NASA Harvest создает систему дистанционного определения видов сельскохозяйственных культур, структуры посевов и подтверждения методов обработки почвы. Эти данные используются для аудита устойчивости производства, являющегося частью современных бизнес-стандартов.

"Кернел активно участвует в формировании подходов и стандартов ЕС к устойчивому производству. Сотрудничество с NASA Harvest позволит повысить точность данных и оценок по результативности действий в экологическом и климатическом направлениях. Это очень важно для развития инструментов финансирования и подготовки сектора к внедрению требований законодательства ЕС", — отмечает Марта Трофимова, руководитель компании.

Сотрудничество позволяет проверять состояние почвы и эффективность поглощения углерода с помощью космических технологий.

Справочно

NASA Harvest – это глобальная программа NASA по мониторингу сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Она использует спутниковые данные для оценки состояния посевов. Сотрудничество Кернел с этой структурой позволяет верифицировать данные о состоянии почвы и эффективности поглощения углерода с помощью космических технологий.

О Kernel

Kernel является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла, крупнейшим экспортером зерна из Украины и оператором разветвленной сети логистических активов. Компания также входит в ведущих производителей зерновых и масличных культур в Украине.

В 2025 финансовом году Kernel экспортировал на мировые рынки около 8 млн. тонн агропродукции, а доля компании в мировом экспорте подсолнечного масла составляет около 10%. По итогам 2025 года он уплатил в бюджеты всех уровней 5,7 млрд грн налогов и сборов.

Ранее сообщалось о том, что Kernel приступил к международному аудиту своих экологических проектов по мировому стандарту Verra. Процесс направлен на уменьшение выбросов углерода и проводится совместно с партнером Sentinel Earth. Целью проекта является получение сертификатов углерода.

Автор:
Татьяна Ковальчук