В "Укрзалізниці" заявили про затримки потягів через обстріл на Сумщині: що відомо

Укрзалізниця
Через обстріл на Сумщині затримуються кілька рейсів / Укрзалізниця

Через черговий обстріл РФ пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку. Унаслідок цього кілька потягів слідують із затримками. Фахівці вже працюють над відновленням руху.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Потяги затримуються через обстріл

Унаслідок пошкодження залізничної інфраструктури на Сумському напрямку низка потягів прямує з затримками.

Зокрема, від станції Плиски поїзди №46 Ужгород — Харків та №113 Харків — Львів вирушили із затримкою більш ніж на годину через необхідність заміни локомотивної тяги.

Зміни відбулися й у регіональному сполученні. Регіональний поїзд №895 Конотоп — Фастів-1 курсує з резервними тепловозами, тому вирушив із затримкою. Прибуття на кінцеву станцію очікується з орієнтовним запізненням близько 1 години 20 хвилин.

Крім того, затримується приміський рейс №6452 Ніжин — Конотоп. Наразі його затримка становить близько двох годин.

"Перепрошуємо за затримки і просимо пасажирів стежити за офіційними повідомленнями "Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, через обстріли на Сумщині рух поїздів на Ніжинському напрямку здійснювався під резервними тепловозами, а частина рейсів курсувала об’їзними маршрутами.

Автор:
Ольга Опенько