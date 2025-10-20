Запланована подія 2

В "Укрзализныце" заявили о задержках поездов из-за обстрела на Сумщине: что известно

Укрзализныця
Из-за обстрела в Сумской области задерживаются несколько рейсов / Укрзалізниця

Из-за очередного обстрела РФ повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. В результате несколько поездов следуют с задержками. Специалисты уже работают над возобновлением движения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

Поезда задерживаются из-за обстрелов

В результате повреждения железнодорожной инфраструктуры на Сумском направлении ряд поездов следует с задержками.

В частности, от станции Плиски поезда №46 Ужгород — Харьков и №113 Харьков — Львов отправились с задержкой более чем на час из-за необходимости замены локомотивной тяги.

Изменения произошли и в региональном сообщении. Региональный поезд №895 Конотоп - Фастов-1 курсирует с резервными тепловозами, поэтому отправился с задержкой. Прибытие на конечную станцию ожидается с ориентировочным опозданием около 1 часа 20 минут.

Кроме того, задерживается пригородный рейс №6452 Нежин - Конотоп. Его задержка составляет около двух часов.

"Извиняем за задержки и просим пассажиров следить за официальными сообщениями "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, из-за обстрелов на Сумщине движение поездов на Нежинском направлении осуществлялось под резервными тепловозами, а часть рейсов курсировала по объездным маршрутам.

Автор:
Ольга Опенько