"Укрзализныця" запускает ежедневный поезд Киев – Бухарест

уз, поезд
Поезд прибывает на центральный вокзал Бухареста / Укрзалізниця

С 10 октября "Укрзализныця" запускает ежедневное сообщение между Украиной и Румынией — поезд будет курсировать по маршруту: Киев — Винница — Жмеринка — Могилев-Подольский — Велчинец — Унгены — Яссы — Бухарест.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Отправление из Киева будет происходить в 06:30, прибытие в Бухарест - в 06:47 на следующий день. В обратном направлении поезд будет отправляться из Бухареста в 19:10, прибытие в Киев - в 19:41 на следующий день.

Поезд прибывает на центральный вокзал Бухареста - Gara de Nord, с которого регулярно курсируют скоростные электрички в аэропорт.

Стоимость билета в купейном вагоне составляет около 3800 грн. Приобрести билеты можно уже сейчас в приложении или на сайте "Укрзализныци".

"Запуск маршрута - это еще один шаг к интеграции Украины в европейское транспортное пространство", - отмечается в сообщении.

Напомним, с 12 сентября 2025 года "Укрзализныця" запускает прямые международные железнодорожные рейсы из Ужгорода в столицы Европейского Союза. Новые маршруты обеспечат прямое сообщение с Братиславой (Словакия), Будапештом (Венгрия) и Веной (Австрия).

Автор:
Татьяна Гойденко