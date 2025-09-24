Запланована подія 2

"Укрзализныця" выпустила 45-й капитально модернизированный электропоезд с начала войны

"Укрзализныця" выпустила на маршруты 45-й капитально модернизированный электропоезд с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ.

С завода вышел электропоезд серии ЕР9М-537 в составе 8 вагонов, который станет 9 модернизированным поездом в этом году. Он будет курсировать по маршрутам Киевской области.

Процесс капитальной модернизации включает в себя обновление интерьеров, технических узлов и систем с учетом инклюзивности и современных потребностей пассажиров. Поезд, построенный в 1979 году, за три месяца работы КЭВРЗ превратился в современный и комфортный.

Укрзализныця поблагодарила всех железнодорожников — технологов, сварщиков, слесарей, механиков, маляров и других работников завода — за вклад в развитие и улучшение путешествий по Украине.

Компания отмечает, что работа по модернизации пригородного и регионального подвижного состава продолжается, и, несмотря на вызовы войны, парк электропоездов продолжает обновляться.

Добавим, что до конца года УЗ планирует капитально отремонтировать 42 пассажирских вагона, а также заказала строительство 66 новых, в том числе 4 – для лиц с инвалидностью. Обновят также вагоны для перевозки дипломатических делегаций.

Автор:
Татьяна Гойденко