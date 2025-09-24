Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
"Укрзалізниця" випустила 45-й капітально модернізований електропоїзд з початку війни

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" оновлює приміські електропоїзди / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" випустила на маршрути 45-й капітально модернізований електропоїзд з початку повномасштабного вторгнення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

Із заводу вийшов електропоїзд серії ЕР9М-537 у складі 8 вагонів, який стане 9-м модернізованим поїздом цього року. Він курсуватиме на маршрутах Київської області.

Фото 2 — "Укрзалізниця" випустила 45-й капітально модернізований електропоїзд з початку війни

Процес капітальної модернізації включає оновлення інтер’єрів, технічних вузлів і систем із урахуванням інклюзивності та сучасних потреб пасажирів. Поїзд, побудований у 1979 році, за три місяці роботи КЕВРЗ перетворився на сучасний та комфортний.

Укрзалізниця подякувала всім залізничникам — технологам, зварювальникам, слюсарям, механікам, малярам та іншим працівникам заводу — за вклад у розвиток та покращення подорожей по Україні.

Компанія наголошує, що робота з модернізації приміського та регіонального рухомого складу триває, і попри виклики війни парк електропоїздів продовжує оновлюватися.

Додамо, що до кінця року УЗ планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони, а також замовила будівництво 66 нових, у тому числі 4 – для осіб з інвалідністю. Оновлять також вагони для перевезення дипломатичних делегацій.

Автор:
Тетяна Гойденко