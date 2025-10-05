Запланована подія 2

"Укрзалізниця" запускає щоденний поїзд Київ – Бухарест

уз, поїзд
Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста / Укрзалізниця

З 10 жовтня "Укрзалізниця" запускає щоденне сполучення між Україною та Румунією — поїзд курсуватиме за маршрутом: Київ – Вінниця – Жмеринка – Могилів-Подільський – Велчинець – Унгени – Ясси – Бухарест.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України

Відправлення з Києва відбуватиметься о 06:30, прибуття до Бухареста — о 06:47 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Бухареста о 19:10, прибуття до Києва — о 19:41 наступного дня.

Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста — Gara de Nord, з якого регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.

Вартість квитка у купейному вагоні становить приблизно 3800 грн. Придбати квитки можна вже зараз у застосунку або на сайті "Укрзалізниці".

"Запуск маршруту — це ще один крок до інтеграції України в європейський транспортний простір", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, з 12 вересня 2025 року "Укрзалізниця" запускає прямі міжнародні залізничні рейси з Ужгорода до столиць Європейського Союзу. Нові маршрути забезпечать пряме сполучення з Братиславою (Словаччина), Будапештом (Угорщина) та Віднем (Австрія).

Автор:
Тетяна Гойденко