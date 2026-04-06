Украинское овцеводство сокращается: в Минэкономики назвали реальные цифры отрасли

Несмотря на прогнозы о перспективе получения $20 млрд дохода в год от овцеводства, реальность отрасли более сложна. В Украине за год поголовье овец сократилось более чем на 13%, а производство мяса и шерсти пока остается убыточным.

Об этом Delo.ua рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Поголовье овец падает, $20 млрд дохода в год - только прогнозы

Высоцкий прокомментировал прогнозы экспертов о том, что овцеводство может приносить Украине до $20 млрд в год.

На сегодняшний день правительство не оперирует такими обобщенными цифрами, как $20 млрд, поскольку текущее состояние отрасли значительно сложнее, отметил замминистра.

"Из-за войны происходит сокращение поголовья: по состоянию на начало 2026 года - около 760 тыс. голов, что более чем на 13% меньше, чем в прошлом году", - отметил Высоцкий.

Кроме того, экономика отрасли пока убыточна – как в производстве мяса, так и шерсти, добавил он.

В то же время, государство делает ставку на развитие экспорта как ключевой драйвер.

"Уже сегодня экспорт живых овец и баранины составляет около $2-2,2 млн. в год, с ориентацией на рынки Ближнего Востока и Северной Африки (ОАЭ, Иордания, Ливан, Ливия)", - сказал замминистра.

Государственная поддержка животноводства: какие программы доступны фермерам

По словам Высоцкого, овцеводческая отрасль интегрирована в Государственную программу развития животноводства до 2033 года, которая была утверждена в 2026 году.

Эта программа предусматривает системное развитие отрасли:

⦁ восстановление поголовья;

⦁ повышение производительности;

⦁ расширение географии экспорта;

⦁ привлечение инвестиций и модернизацию ферм.

Также важный акцент – адаптация к стандартам ЕС и повышение качества продукции, чтобы украинские производители могли конкурировать на международных рынках, подчеркнул он.

"То есть речь идет не о быстром достижении многомиллиардных показателей, а о постепенном росте из-за восстановления отрасли и развития внешних рынков", - пояснил Высоцкий.

Кроме того, в рамках госпрограммы развития животноводства до 2033 года предусмотрены такие инструменты, как, в частности, закупки племенных животных, модернизация ферм.

В частности, государство поддерживает:

⦁ частичное возмещение стоимости племенных животных (как украинских, так и импортированных),

⦁ дотации на содержание маточного поголовья овец и коз,

⦁ частичное возмещение строительства и реконструкции ферм,

⦁ удешевление кредитов для животноводства.

В Минэкономики сообщили, что в 2026 году также предусмотрена компенсация до 25% стоимости объектов (до 50% в прифронтовых регионах) и выплата дотаций за содержание поголовья.

"То есть государство уже предлагает комплексную поддержку от закупки животных до строительства ферм - чтобы сделать отрасль экономически жизнеспособной", - подытожил Высоцкий.

Ранее глава ОО "Ассоциация овцеводов", владелец племенного хозяйства "Центр возрождения овцеводства" Василий Стефурак заявлял, что овцеводческая отрасль переживает кризис из-за упадка племенной базы и проблемы с земельными ресурсами. В то же время, по его оценкам, у страны есть потенциал нарастить объемы отрасли до $20 млрд годового дохода в течение ближайших 10 лет.