Почему приходит в упадок отрасль, которая могла бы приносить $20 млрд Украине – блиц-интервью с Ассоциацией овцеводов

В Украине становится меньше овец, хотя эта отрасль скотоводства может приносить высокую прибыль. Овцеводческая отрасль переживает кризис из-за упадка племенной базы и проблемы с земельными ресурсами. В то же время за год вырос экспорт баранины, а страна могла бы разогнать овцеводческую отрасль до 20 млрд дол. годового дохода

Об этом в интервью Delo.ua рассказал глава ОО "Ассоциация овцеводов", владелец племенного хозяйства "Центр возрождения овцеводства" Василий Стефурак.

На 1 января 2026 года в Украине 761,1 тыс. голов овец и коз. Это на 10% меньше, чем в январе 2025 года и на 6% меньше, чем месяцем ранее. В чем причина этого отрицательного тренда?

— Большая проблема — недостаток пастбищ для мелких хозяйств. Большие агрохолдинги забрали их и теперь используют для выращивания разных культур. У нас даже берега рек распаханы, огромная проблема выпаса. То есть на бумаге земель для выпаса много, а фактически все давно распахано.

Другая проблема – низкое качество животных. Ведь основой овцеводства являются племенные животные, определяющие продуктивность и экономику отрасли. Они племенные не из-за названия, а из-за результативности. Если они низкорезультативны, низкопроизводительны, то денег не заработаешь. И не будет ресурсов для развития. В Украине было около 30 племенных овцеводческих хозяйств. Они вынуждены сбавлять поголовье. Однако мы все равно при понижении поголовья увеличиваем экспорт.

Проблема также и в кадровом кризисе. В стране война идет мобилизация, поэтому на многих хозяйствах не хватает людей.

Но при всем этом я считаю, что потенциал овцеводческой отрасли — рост до 100 миллионов голов. Одна овца производит 200 долларов дохода. У нас есть земельный потенциал, есть корма. Мы могли бы разогнать овцеводческую отрасль до $20 млрд дохода в год. Это создало бы 3 миллиона рабочих мест.

В чем рассчитаны такие прогнозы?

— Мои цифры базируются на данных Госгеокадастра, где указано, сколько свободных земель в категории неупотреблений — там, где нельзя их вспахать.

Тем более, что овцы могут потом ходить по полям и собирать пожнивные остатки, это прежде всего зерно, которое невозможно все собрать. На поле остается до 5% несобранного зерна. Также овцы питаются сидеральными растениями, выполняя роль механического гербицида и естественно удобряя площади. При идеальном раскладе мы могли бы так сказать, плюс 20 миллиардов к ВВП страны. Это не дело одного-двух лет, потому что это перспектива на ближайшие 10 лет.

К примеру, Румыния продает в день больше, чем мы в год. В Румынии – 12 миллионов голов. Они готовы сотрудничать, растить. Они уже негде у себя выращивать, у них земли ограничены, потому что там больше горы.

В апреле 2025-го Министерство агрополитики сообщало, что направлен первый в 2025 году транш помощи — 386,55 млн грн для 7 766 фермерских хозяйств и других производителей сельхозпродукции? Сколько вы или в целом отрасль получила от Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств?

— Пастухи не очень-то там что-то получили. Украинский государственный фонд – это кредитные средства, там было очень ограниченное предложение.

При уменьшении поголовья экспорт баранины растет. По данным Государственной таможенной службы, в январе – ноябре 2025 года Украина отправила на экспорт 185 тонн баранины и козлятины, что на 35% больше, чем за аналогичный период в 2024 году. Почему так происходит?

— Экспорт растет, потому что опомнившиеся, то есть часть хозяйств, завели лучших животных, и они пользуются спросом. Продают товарных барашков, как хочет мир, и на том зарабатывают. Но это малый процент хозяйств. Есть потенциал для его расширения экспорта, если бы была государственная поддержка.

Вот вам только один пример. Катар готов импортировать из Украины 1,5 млн голов баранов ежегодно по цене 5 долларов за килограмм живого веса. Это в 2,5 раза больше, чем текущая средняя экспортная цена, которая составляет 2 доллара за килограмм. Однако для выполнения такого контракта Украине нужно втрое увеличить поголовье. Для этого, в частности, необходима государственная поддержка. За два-три года можно выйти на показатель экспорта 1,5 млн. голов баранов в год. Однако разводить нужно качественных, потому что Катар не будет платить за некачественных баранов. Им нужны товарные барашки 6-8 месяцев, 45-55 кг живого веса.

Это очень любопытно. А каковы детали этого потенциального соглашения? Сколько компаний из Катара готовы импортировать из Украины 1,5 млн голов баранов каждый год?

– Там стоит вопрос не компаний. Катар подтверждает это на государственном уровне, заявлял их министр сельского хозяйства. Они понимают, что конкретный фермер не может это обеспечить.

В 2024 году была новость, что отгонное скотоводство хотят внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО, известно ли, как сейчас продвигается эта идея?

— Докладываю о ситуации. Осенью 2025 года к концу сезона по моему приглашению приезжал итальянский фотожурналист, работающий в журнале "Дипломат", который общается с ЮНЕСКО. Это очень важно и своевременно, ведь 2026 год объявлен годом отгонного скотоводства.

В ЮНЕСКО не верили, что в Украине существует отгонное скотоводство. Там очень важный аспект: они говорят, что фермы в горах есть повсюду. А вот выгонное скотоводство есть в Швейцарии, Австрии, Италии. Я говорил, что в Украине тоже существует отгонное скотоводство. Этот журналист не верил, приехал к нам, снял много репортажей. Мы были под самой Говерлой, со стороны Лазещины мы заезжали на подножие Говерлы, где пасут стада овец. Показывали ему, где эти овцы зимуют, как они туда выходят, щадят. Весь этот процесс был зафиксирован. Весной мы снова ждем расширенную делегацию от ЮНЕСКО. Предварительно они (в ЮНЕСКО – ред.) сказали: "Окей, это очень интересно, мы готовы вносить Украину на карту мировой семьи, народов, которые уже есть, что эта традиция есть, чтобы Украина была в перечне этих стран". То есть они готовы признать, что в Украине действительно есть выгонное скотоводство. Необходимо официально дорабатывать все документы.

Заметим, в Украине еще в 2024 году запустили новый электронный портал .