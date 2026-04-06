Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,60

43,50

EUR

50,65

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українське вівчарство скорочується: у Мінекономіки назвали реальні цифри галузі

Вівці
Експорт живих овець і баранини становить близько $2–2,2 млн на рік. / Pixabay

Попри прогнози щодо перспективи отримання $20 млрд доходу на рік від вівчарства, реальність галузі більш складна. В Україні за рік поголів’я овець скоротилося на понад 13%, а виробництво м’яса та вовни поки що залишається збитковим. 

Про це Delo.ua розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький. 

Поголів’я овець падає, $20 млрд доходу на рік - лише прогнози 

Висоцький прокоментував прогнози експертів щодо того, що вівчарство може приносити Україні до $20 млрд на рік. 

На сьогодні уряд не оперує такими узагальненими цифрами, як $20 млрд, оскільки поточний стан галузі значно складніший, зауважив заступник міністра. 

"Через війну відбувається скорочення поголів’я: станом на початок 2026 року – близько 760 тис. голів, що більш ніж на 13% менше, ніж торік", - зазначив Висоцький. 

Крім того, економіка галузі поки що є збитковою – як у виробництві м’яса, так і вовни, додав він. 

 Водночас держава робить ставку на розвиток експорту як ключовий драйвер. 

"Уже сьогодні експорт живих овець і баранини становить близько $2–2,2 млн на рік, з орієнтацією на ринки Близького Сходу та Північної Африки (ОАЕ, Йорданія, Ліван, Лівія), - сказав заступник міністра. 

Державна підтримка тваринництва: які програми доступні фермерам 

За словами Висоцького, вівчарська галузь інтегрована у Державну програму розвитку тваринництва до 2033 року, яка була затверджена у 2026 році. 

Ця програма передбачає системний розвиток галузі: 

відновлення поголів’я;

підвищення продуктивності;

розширення географії експорту;

залучення інвестицій і модернізацію ферм. 

Також важливий акцент – адаптація до стандартів ЄС і підвищення якості продукції, щоб українські виробники могли конкурувати на міжнародних ринках, наголосив він.

"Тобто мова йде не про швидке досягнення багатомільярдних показників, а про поступове зростання через відновлення галузі та розвиток зовнішніх ринків", - пояснив Висоцький. 

Окрім того, в рамках держпрограми розвитку тваринництва до 2033 року передбачені такі інструменти, як, зокрема  закупівлі племінних тварин, модернізації ферм. 

Зокрема, держава підтримує:

часткове відшкодування вартості племінних тварин (як українських, так і імпортованих),

дотації на утримання маточного поголів’я овець і кіз,

часткове відшкодування будівництва та реконструкції ферм,

здешевлення кредитів для тваринництва.

В Мінекономіки повідомили, що у 2026 році також передбачено компенсацію до 25% вартості об’єктів (до 50% у прифронтових регіонах) і виплату дотацій за утримання поголів’я.

"Тобто держава вже пропонує комплексну підтримку, від закупівлі тварин до будівництва ферм – щоб зробити галузь економічно життєздатною", –  підсумував Висоцький.

Раніше голова ГО "Асоціація вівчарів", власник племінного господарства "Центр відродження вівчарства" Василь Стефурак заявляв, що вівчарська галузь переживає кризу через занепад племінної бази та проблеми із земельними ресурсами. Водночас, за його оцінками, країна має потенціал наростити обсяги галузі до $20 млрд річного доходу впродовж найближчих 10 років. 

Автор:
Анна Мурашко