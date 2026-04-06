Українське вівчарство скорочується: у Мінекономіки назвали реальні цифри галузі

Попри прогнози щодо перспективи отримання $20 млрд доходу на рік від вівчарства, реальність галузі більш складна. В Україні за рік поголів’я овець скоротилося на понад 13%, а виробництво м’яса та вовни поки що залишається збитковим.

Про це Delo.ua розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Поголів’я овець падає, $20 млрд доходу на рік - лише прогнози

Висоцький прокоментував прогнози експертів щодо того, що вівчарство може приносити Україні до $20 млрд на рік.

На сьогодні уряд не оперує такими узагальненими цифрами, як $20 млрд, оскільки поточний стан галузі значно складніший, зауважив заступник міністра.

"Через війну відбувається скорочення поголів’я: станом на початок 2026 року – близько 760 тис. голів, що більш ніж на 13% менше, ніж торік", - зазначив Висоцький.

Крім того, економіка галузі поки що є збитковою – як у виробництві м’яса, так і вовни, додав він.

Водночас держава робить ставку на розвиток експорту як ключовий драйвер.

"Уже сьогодні експорт живих овець і баранини становить близько $2–2,2 млн на рік, з орієнтацією на ринки Близького Сходу та Північної Африки (ОАЕ, Йорданія, Ліван, Лівія), - сказав заступник міністра.

Державна підтримка тваринництва: які програми доступні фермерам

За словами Висоцького, вівчарська галузь інтегрована у Державну програму розвитку тваринництва до 2033 року, яка була затверджена у 2026 році.

Ця програма передбачає системний розвиток галузі:

⦁ відновлення поголів’я;

⦁ підвищення продуктивності;

⦁ розширення географії експорту;

⦁ залучення інвестицій і модернізацію ферм.

Також важливий акцент – адаптація до стандартів ЄС і підвищення якості продукції, щоб українські виробники могли конкурувати на міжнародних ринках, наголосив він.

"Тобто мова йде не про швидке досягнення багатомільярдних показників, а про поступове зростання через відновлення галузі та розвиток зовнішніх ринків", - пояснив Висоцький.

Окрім того, в рамках держпрограми розвитку тваринництва до 2033 року передбачені такі інструменти, як, зокрема закупівлі племінних тварин, модернізації ферм.

Зокрема, держава підтримує:

⦁ часткове відшкодування вартості племінних тварин (як українських, так і імпортованих),

⦁ дотації на утримання маточного поголів’я овець і кіз,

⦁ часткове відшкодування будівництва та реконструкції ферм,

⦁ здешевлення кредитів для тваринництва.

В Мінекономіки повідомили, що у 2026 році також передбачено компенсацію до 25% вартості об’єктів (до 50% у прифронтових регіонах) і виплату дотацій за утримання поголів’я.

"Тобто держава вже пропонує комплексну підтримку, від закупівлі тварин до будівництва ферм – щоб зробити галузь економічно життєздатною", – підсумував Висоцький.

Раніше голова ГО "Асоціація вівчарів", власник племінного господарства "Центр відродження вівчарства" Василь Стефурак заявляв, що вівчарська галузь переживає кризу через занепад племінної бази та проблеми із земельними ресурсами. Водночас, за його оцінками, країна має потенціал наростити обсяги галузі до $20 млрд річного доходу впродовж найближчих 10 років.