Елітні та м’ясні породи: Україна експортуватиме велику рогату худобу до Алжиру

корови, ферма
Україна постачатиме велику рогату худобу до Алжиру. / Freepik

Україна продовжує впевнено розширювати горизонти свого експорту. Завдяки спільним зусиллям дипломатів та ветеринарних служб, українські фермери отримали офіційний доступ до ринку Алжиру – в африканську країну постачатимуть велику рогату худобу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Три нові напрями для експорту

Країни погодили ветеринарні сертифікати, які дозволять розпочати поставки великої рогатої худоби (ВРХ) за трьома ключовими категоріями:

  • погоджено ветеринарний сертифікат здоров’я для експорту м’ясних порід; 
  • відкрито ринок для поставок елітних племінних тварин з відповідним санітарним сертифікатом; 
  • українські виробники зможуть експортувати молодняк для подальшого вирощування в Алжирі.

Успіхи українського агросектору

Відкриття ринку Алжиру — це лише частина масштабної стратегії. Як зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, з початку року Україна вже відкрила 5 нових ринків для продукції тваринного походження.

"Відкриття трьох нових напрямів експорту до Алжиру є важливим результатом системної роботи... що створює додаткові можливості для вітчизняних виробників" — наголосив очільник відомства.

Чому це важливо?

Поглиблення торгівлі з Алжиром підтверджує, що українська продукція повністю відповідає суворим міжнародним ветеринарним вимогам. Для вітчизняних фермерів це означає нові валютні надходження, стабільний попит та можливість масштабувати бізнес попри складні умови всередині країни.

Нагадаємо, 16 січня Україна і Конго підписали Меморандум про співпрацю в сфері сільського господарства та продовольчої безпеки. Зокрема країни створять логістичний агрохаб для прийому, зберігання та розподілу зернових культур.

Автор:
Тетяна Ковальчук