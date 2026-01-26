Украина будет экспортировать крупный рогатый скот в Алжир: элитные и мясные породы, а также молодняк

Украина продолжает уверенно расширять горизонты своего экспорта. Благодаря совместным усилиям дипломатов и ветеринарных служб, украинские фермеры получили официальный доступ к рынку Алжира – в африканскую страну будут поставлять крупный рогатый скот.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Три новых направления для экспорта

Страны согласовали ветеринарные сертификаты, которые позволят начать поставки крупного рогатого скота (КРС) по трем ключевым категориям:

согласован ветеринарный сертификат здоровья для экспорта мясных пород;

открыт рынок для поставок элитных племенных животных с соответствующим санитарным сертификатом;

украинские производители смогут экспортировать молодняк для дальнейшего выращивания в Алжире.

Успехи украинского агросектора

Открытие рынка Алжира – это лишь часть масштабной стратегии. Как отметил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук, с начала года Украина уже открыла 5 новых рынков для продукции животного происхождения.

"Открытие трех новых направлений экспорта в Алжир является важным результатом системной работы... что создает дополнительные возможности для отечественных производителей", - подчеркнул глава ведомства.

Почему это важно?

Углубление торговли с Алжиром подтверждает, что украинская продукция полностью отвечает строгим международным ветеринарным требованиям. Для отечественных фермеров это означает новые валютные поступления, стабильный спрос и возможность масштабировать бизнес, несмотря на сложные условия внутри страны.

Напомним, 16 января Украина и Конго подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности. В частности, страны создадут логистический агрохаб для приема, хранения и распределения зерновых культур.