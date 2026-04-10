Тривав лише два дні: прийом заявок на виплати за утримання корів кіз та овець призупинили через досягнення ліміту

Станом на 9 квітня прийом заявок на першу хвилю держпідтримки на утримання корів, кіз та овець, який розпочався лише два дні тому, призупинено через досягнення ліміту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки України.

У відомстві нагадали, що у 2026 році передбачено близько 800 млн грн – на утримання корів, близько 250 млн грн – на утримання кіз та овець.

Нагадаємо, розпочався прийом заявок на отримання спеціальних бюджетних дотацій для утримання великої рогатої худоби, а також маточного поголів’я кіз і овець 7 квітня.

Подано на кіз та овець - 1 060 заявок на 122 тис. голів, сума заявок – 244 млн грн.

На корів подано 18 901 заявку, охоплено 105 642 голови, сума заявок – 739,5 млн грн.

"Після опрацювання поданих заявок та затвердження всіх, що відповідають встановленим критеріям, буде повторно оголошено прийом заявок на залишок невикористаних коштів", - підкреслили в Мінекономіки.

Там додали, що такий поетапний механізм є стандартною практикою реалізації програми і дозволяє максимально охопити отримувачів підтримки.

Минулого року був добір заявок через Державний аграрний реєстр на спеціальну бюджетну дотацію для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності.

Проєкт є довгостроковим і діє з 2024 року. Ним передбачено окремий компонент підтримки для малих виробників, які утримують:

від 3 до 100 корів – 7 000 грн на одну голову;

від 5 до 500 кіз та/або овець (маточного поголів’я) – 2 000 грн.

Механізм реалізації передбачає хвильовий принцип: після аналізу поданих заявок і здійснення виплат, за наявності залишків фінансування відкриватимуться нові етапи подачі.

За попередні роки в межах програми вже виплачено:

за утримання 195 442 корів – 1 368 млн грн;

за утримання 266 917 кіз та овець – 533,8 млн грн.

Крім того, за час реалізації проєкту вдалося досягти значних показників:

Підтримано 13 072 сільгоспвиробників, з них 4 701 - малі сільгоспвиробники.

784 підприємства переробники с/г продукції.

Загальна площа оброблюваної ріллі – 12 562 044 га.

Попри прогнози щодо перспективи отримання $20 млрд доходу на рік від вівчарства, реальність галузі більш песимістична. В Україні за рік поголів’я овець скоротилося на понад 13%, а виробництво м’яса та вовни поки що залишається збитковим.