Головний завод Nissan у Японії можуть перетворити на центр виробництва військових дронів

Американська оборонна компанія Anduril Industries веде переговори про купівлю автомобільного заводу Oppama, який належить концерну Nissan. Виробник автономної зброї планує розгорнути на цьому майданчику випуск військових безпілотників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Завод Oppama працює з 1961 року і є символом промислового відновлення Японії після Другої світової війни. Проте Nissan планує закрити його у 2028 році в межах скорочення своїх потужностей. Якщо угода відбудеться, відомий автозавод, де свого часу створили перший масовий електромобіль Nissan Leaf, перетвориться на військовий об'єкт.

Переговори про купівлю проходять на тлі планів уряду Японії розширити власне військове виробництво через ризики конфлікту навколо Тайваню. Поки що Nissan розглядає й інших покупців, а компанії Anduril для остаточного рішення потрібні офіційні замовлення від японської армії. Американський виробник уже запропонував перевчити автомобільних працівників заводу для збирання військової техніки.

Засновник Anduril Палмер Лаккі зазначає, що його компанія здатна створювати автономну зброю швидше та дешевше за традиційні концерни. Раніше компанія вже створила прототип дрона виключно з японських деталей, щоб показати готовність працювати на місцевому ринку.

Автомобільна галузь переходить до оборонних проєктів

Співпраця виробників дронів з автомобільними брендами є поширеною світовою практикою. Наприклад, у США компанія Anduril уже має спільні проєкти з концерном General Motors для розвитку військових технологій.

Цей тренд підтримують і в інших країнах. Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїзумі раніше зазначав у парламенті, що країні варто переймати такий досвід кооперації між автопромом та розробниками безпілотників для посилення своєї армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що General Motors співпрацюватиме з оборонною компанією Lockheed Martin. Американський автомобільний гігант та провідна оборонна корпорація об'єднали зусилля для зміцнення виробничої бази та оборонно-промислового комплексу США, щоб створювати нові технологічні рішення для армії.

Крім того, німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz готує новий оборонний проєкт разом із виробником дронів. Компанія, яка тривалий час постачає техніку для німецької армії, розпочала стратегічну співпрацю зі стартапом Tytan Technologies для впровадження сучасних безпілотних інновацій у військову сферу.