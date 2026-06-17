General Motors співпрацюватиме з оборонною компанією Lockheed Martin

Американський автомобільний гігант General Motors та провідна оборонна корпорація Lockheed Martin оголосили про початок стратегічної співпраці. Компанії об'єднають зусилля для зміцнення виробничої бази та оборонно-промислового комплексу США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Ініціатором партнерства виступило Міністерство оборони США, яке сприяло укладанню угоди через стрімке зростання попиту на додаткові виробничі потужності для випуску озброєння.

Хоча сторони наразі не розкривають конкретних проєктів, вони зазначили, що фокусуватимуться на покращенні готовності до масового виробництва, зміцненні ланцюжків постачання та підвищенні ефективності завдяки передовим технологіям дизайну.

Залучення інших збройових гігантів та мільярдні інвестиції

Керівник відділу стратегії GM Defense Брюс Браун повідомив, що автомобільний підрозділ планує задіяти свої лабораторії та виробничі майданчики. Крім того, за даними Bloomberg, General Motors веде аналогічні переговори з іншими великими збройовими виробниками — компаніями RTX та L3Harris.

Масштаби підготовки до розширення виробництва підтверджуються фінансовими планами партнерів:

Плани L3Harris: представники компанії підтвердили контакти з автомобільним сектором задля прискорення випуску продукції, а також анонсували інвестиції в модернізацію та розширення заводів із виробництва твердопаливних ракетних двининів.

Інвестиції Lockheed Martin: оборонний гігант виділить 9 мільярдів доларів до 2030 року на масштабування виробництва боєприпасів та оновлення своїх об'єктів. Операційний директор компанії Френк Сент-Джон зазначив, що конкретні спільні проєкти з GM будуть затверджені згодом.

Капітал General Motors: загалом цього року GM інвестує 9 мільярдів доларів у капітальні витрати та 7 мільярдів доларів у дослідження, проте точна частка фінансування оборонного крила GM Defense не розголошується.

Тенденція залучення автовиробників до військових потреб стає глобальною. Головний конкурент GM, концерн Ford Motor, також заявив, що уряди кількох країн Європи та Північної Америки вже провели з ними переговори щодо адаптації цивільної продукції для підтримки оборонного сектору.

Нагадаємо, Mercedes-Benz готує новий оборонний проєкт разом із виробником дронів. Німецький автомобільний концерн, який є давнім постачальником техніки для Бундесверу, оголосив про стратегічну співпрацю з дроновим стартапом Tytan Technologies для впровадження інновацій у військову сферу.

Також Renault планує розробити новий військовий позашляховик. Французький концерн Renault Group у партнерстві з оборонно-технологічною компанією Thales розпочинає розробку багатоцільового військового автомобіля в межах загальноєвропейських зусиль із переозброєння.