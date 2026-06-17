General Motors будет сотрудничать с оборонной компанией Lockheed Martin

Американский автомобильный гигант General Motors и ведущая оборонная корпорация Lockheed Martin объявили о начале стратегического сотрудничества. Компании объединят усилия по укреплению производственной базы и оборонно-промышленного комплекса США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Инициатором партнерства выступило Министерство обороны США, способствовавшее заключению соглашения из-за стремительного роста спроса на дополнительные производственные мощности для выпуска вооружения.

Хотя стороны пока не раскрывают конкретных проектов, они отметили, что будут фокусироваться на улучшении готовности к массовому производству, укреплении цепочек снабжения и повышении эффективности благодаря передовым технологиям дизайна.

Привлечение других оружейных гигантов и миллиардные инвестиции

Руководитель отдела стратегии GM Defense Брюс Браун сообщил, что автомобильное подразделение планирует задействовать свои лаборатории и производственные площадки. Кроме того, по данным Bloomberg, General Motors ведет аналогичные переговоры с другими крупными оружейными производителями – компаниями RTX и L3Harris.

Масштабы подготовки к расширению производства подтверждаются финансовыми планами партнеров:

Планы L3Harris: представители компании подтвердили контакты с автомобильным сектором в целях ускорения выпуска продукции, а также анонсировали инвестиции в модернизацию и расширение заводов по производству твердотопливных ракетных двин.

Инвестиции Lockheed Martin: оборонный гигант выделит 9 миллиардов долларов к 2030 году на масштабирование производства боеприпасов и обновление своих объектов. Операционный директор компании Фрэнк Сент-Джон отметил, что конкретные совместные проекты по GM будут утверждены впоследствии.

Капитал General Motors: в этом году GM инвестирует 9 миллиардов долларов в капитальные расходы и 7 миллиардов долларов в исследование, однако точная доля финансирования оборонного крыла GM Defense не разглашается.

Тенденция привлечения автопроизводителей к военным нуждам становится глобальной. Главный конкурент GM, концерн Ford Motor, также заявил, что правительства нескольких стран Европы и Северной Америки уже провели с ними переговоры по адаптации гражданской продукции для поддержки оборонного сектора.

Напомним, Mercedes-Benz готовит новый оборонный проект вместе с производителем дронов. Немецкий автомобильный концерн, ставший давним поставщиком техники для Бундесвера, объявил о стратегическом сотрудничестве с дроновым стартапом Tytan Technologies для внедрения инноваций в военную сферу.

Также Renault планирует разработать новый военный внедорожник. Французский концерн Renault Group в партнерстве с оборонно-технологической компанией Thales начинает разработку многоцелевого военного автомобиля в рамках общеевропейских усилий по перевооружению.