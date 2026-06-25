Клуб білого бізнесу різко змінився: хто потрапив до оновленого списку

Станом на середину червня 2026 року Клуб білого бізнесу Державної податкової служби налічує 9 251 учасника. За останній квартал перелік зріс на 3%, а його склад оновився майже на третину: до реєстру додалися 1 490 компаній, тоді як 1 216 вибули. Найбільше учасників працюють у сферах сільського господарства та торгівлі, а серед новачків опинилися великі компанії на кшталт Київстару, ООЕК та Тойота-Україна.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Opendatbot.

Компанії у Клубі білого бізнесу

Переважна більшість учасників Клубу білого бізнесу продовжують активну діяльність. Із 8 673 компаній, включених до переліку, 8 640 зареєстровані та працюють. Ще одна компанія перебуває у процесі припинення діяльності, а одна — проходить процедуру санації у межах справи про банкрутство. Водночас щодо 31 компанії відсутня публічна інформація, тому встановити їхній актуальний статус, місце реєстрації та інші дані неможливо.

За останній квартал до Клубу долучилися й нові великі гравці українського ринку. Найбільшим новачком став мобільний оператор "Київстар", який за підсумками 2025 року отримав 43,8 млрд грн доходу. Другу позицію за цим показником посіла енергетична компанія ООЕК з Одеської області із доходом 26,8 млрд грн. До трійки лідерів також увійшла компанія «Тойота-Україна», що торік заробила 24,6 млрд грн.

До десятки найбільших новачків Клубу також потрапили ЛДК Україна, ЕТГ, Івано-Франківськцемент, Зернопродукт МХП, Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія, Солео та НЖК. Доходи кожної з цих компаній у 2025 році перевищили 8 млрд грн.

Щодо систем оподаткування, то майже половина учасників Клубу працює на загальній системі — таких компаній налічується 4 788. Ще близько п'ятої частини бізнесів використовують спрощену систему оподаткування четвертої групи (1 720 компаній), а майже стільки ж — третьої групи (1 689). Крім того, 476 компаній, або 6% від загальної кількості, мають статус резидентів Дія.City.

Найбільш представленою галуззю серед учасників Клубу залишається сільське господарство — у цій сфері працюють 1 808 компаній, або 21% від загальної кількості. Майже стільки ж бізнесів займаються торгівлею та ремонтом автотранспорту — 1 772 компанії, що становить 20%. Ще 17% учасників працюють у переробній промисловості, де представлені 1 459 компаній. По 7% припадає на будівельну галузь та сферу операцій з нерухомістю.

Кожна п’ята компанія Клубу зареєстрована у Києві - 1 892 (22%). Ще 9% компаній прописані на Дніпропетровщині (800), по 8% — на Київщині (670) та Львівщині (657). Водночас найменше компаній у переліку, окрім прифронтових регіонів, зареєстровано на Закарпатті (169) та у Чернівецькій (129) областях.

До Індексу Опендатабота 2026 увійшли 33 компанії, які також представлені у Клубі білого бізнесу. Найбільші доходи за підсумками 2025 року серед них продемонстрували АТБ-Маркет - 247,3 млрд грн, Київстар - 43,8 млрд грн, Київська обласна енергопостачальна компанія - 31,6 млрд грн, Тойота-Україна - 24,6 млрд грн та Інтерпайп Ніко Тьюб - 23,7 млрд грн.

Водночас 106 учасників Клубу належать до фінансово-промислових груп. Найширше представництво має група АТБ, до якої входять 10 компаній із переліку. Далі за кількістю представлених бізнесів ідуть МХП - 7 компаній та група родини Пінчуків - 6. По п'ять компаній у Клубі мають Західнадрасервіс, група братів Супруненків та A.G.R. Group. Ще чотири компанії представляють групу Нова Пошта.

Серед інших помітних бізнес-об'єднань у Клубі - групи Нелі Костенко, Віннер Груп, СКМ, OKKO Group та Агро-Регіон, кожна з яких представлена трьома компаніями.

Окрему категорію учасників Клубу становлять фізичні особи-підприємці. Наразі до переліку входять 578 ФОПів. Переважна більшість із них 88% працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи, тоді як 12% використовують загальну систему.

Найбільше підприємців серед учасників Клубу зареєстровано у Дніпропетровській області - 76, або 13% від загальної кількості. Майже стільки ж ФОПів працюють у Києві - 74 підприємці. Ще 9% учасників-підприємців зареєстровані на Львівщині.

Найменше представництво у Клубі мають Закарпатська, Рівненська та Кіровоградська області - на кожну з них припадає лише близько 2% усіх ФОПів, включених до переліку.

Про те, як міняється робота підприємства після потрапляння до “Клубу білого бізнесу”, читайте в матеріалі Delo.ua.