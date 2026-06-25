Клуб белого бизнеса резко изменился: кто попал в обновленный список

По состоянию на середину июня 2026 г. Клуб белого бизнеса Государственной налоговой службы насчитывает 9 251 участника. За последний квартал перечень вырос на 3%, а его состав обновился почти на треть: в реестр добавились 1490 компаний, тогда как 1216 выбыли. Больше всего участников работают в сферах сельского хозяйства и торговли, а среди новичков оказались крупные компании типа Киевстара, ООЭК и Тойота-Украина.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Opendatbot.

Компании в Клубе белого бизнеса

Большинство участников Клуба белого бизнеса продолжают активную деятельность. Из 8 673 компаний, включенных в список, 8 640 зарегистрированы и работают. Еще одна компания находится в процессе прекращения деятельности, а одна проходит процедуру санации в рамках дела о банкротстве. В то же время, относительно 31 компании отсутствует публичная информация, поэтому установить их актуальный статус, место регистрации и другие данные невозможно.

За последний квартал в Клуб присоединились и новые крупные игроки украинского рынка. Крупнейшим новичком стал мобильный оператор "Киевстар", по итогам 2025 года получивший 43,8 млрд грн дохода. Вторую позицию по этому показателю заняла энергетическая компания ООЭК из Одесской области с доходом 26,8 млрд. грн. В тройку лидеров также вошла компания "Тойота-Украина", заработавшая в прошлом году 24,6 млрд грн.

В десятку крупнейших новичков Клуба также попали ЛДК Украина, ЭТГ, Ивано-Франковскцемент, Зернопродукт МХП, Кировоградская областная энергоснабжающая компания, Солео и НЖК. Доходы каждой из этих компаний в 2025 году превысили 8 млрд. грн.

Что касается систем налогообложения, то почти половина участников Клуба работает на общей системе — таких компаний насчитывается 4788. Еще около пятой части бизнесов используют упрощенную систему налогообложения четвертой группы (1720 компаний), а почти столько же — третьей группы (1689). Кроме того, 476 компаний, или 6% от общего количества, имеют статус резидентов "Дія.City".

Наиболее представленной отраслью среди участников Клуба остается сельское хозяйство — в этой сфере работают 1808 компаний, или 21% от общего количества. Почти столько же бизнесов занимаются торговлей и ремонтом автотранспорта - 1772 компании, что составляет 20%. Еще 17% участников работают в перерабатывающей промышленности, где представлены 1459 компаний. По 7% приходится на строительную ветвь и сферу сделок с недвижимостью.

Каждая пятая компания Клуба зарегистрирована в Киеве – 1 892 (22%). Еще 9% компаний прописаны в Днепропетровской (800), по 8% - в Киевской (670) и Львовской (657). В то же время меньше всего компаний в перечне, кроме прифронтовых регионов, зарегистрировано на Закарпатье (169) и в Черновицкой (129) областях.

В Индекс Опендатабота 2026 вошли 33 компании, также представленные в Клубе белого бизнеса. Наибольшие доходы по итогам 2025 года среди них продемонстрировали АТБ-Маркет – 247,3 млрд грн, Киевстар – 43,8 млрд грн, Киевская областная энергоснабжающая компания – 31,6 млрд грн, Тойота-Украина – 24,6 млрд грн и Интерпайп Нико Тьюб – 23,7 млрд грн.

В то же время, 106 участников Клуба принадлежат к финансово-промышленным группам. Самое широкое представительство имеет группа АТБ, в которую входят 10 компаний из списка. Далее по количеству представленных бизнесов следуют МХП – 7 компаний и группа семьи Пинчуков – 6. По пять компаний в Клубе имеют Западнаядрасервис, группа братьев Супруненко и AGR Group. Еще четыре компании представляют группу Новая Почта.

Среди других заметных бизнес-объединений в Клубе – группы Нели Костенко, Виннер Груп, СКМ, OKKO Group и Агро-Регион, каждая из которых представлена тремя компаниями.

Отдельную категорию участников Клуба составляют физические лица-предприниматели. В настоящее время в перечень входят 578 ФЛПов. Подавляющее большинство из них 88% работают на упрощенной системе налогообложения третьей группы, в то время как 12% используют общую систему.

Больше всего предпринимателей среди участников Клуба зарегистрировано в Днепропетровской области – 76, или 13% от общего количества. Почти столько же ФЛП работают в Киеве - 74 предпринимателя. Еще 9% участников-предпринимателей зарегистрированы во Львовской области.

Наименьшее представительство в Клубе имеют Закарпатская, Ровенская и Кировоградская области - на каждую из них приходится всего около 2% всех ФЛП, включенных в список.

О том, как меняется работа предприятия после попадания в " Клуб белого бизнеса", читайте в материале Delo.ua.