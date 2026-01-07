Захист малого бізнесу: Асоціація прифронтових громад звернулася до Кабміну та Ради

Понад 300 учасників Асоціації прифронтових міст і громад України ухвалили спільну заяву щодо необхідності формування окремої, системної державної політики підтримки малого і середнього бізнесу на прифронтових територіях.

Про це пише Delo.ua з посиланням на звернення асоціації.

У спільній заяві Асоціація прифронтових міст і громад закликає Кабінет міністрів і Верховну Раду, зокрема:

не допустити посилення податкового тиску на малий і мікробізнес у прифронтових територіях;

зафіксувати спеціальний режим державної підтримки бізнесу;

забезпечити дієве страхування воєнних ризиків;

розширити доступ до пільгового кредитування;

спростити державні програми підтримки;

відтермінувати зміни тарифної політики у сфері розподілу газу;

переглянути підхід до автоматичного стягнення податкових боргів.

На конференції "Економіка стійкості та відновлення: позиція прифронтових громад" учасники Асоціації прифронтових міст і громад висловили занепокоєння ініціативами, спрямованими на посилення податкового та регуляторного тиску на малий і мікробізнес. Зокрема йдеться про плани запровадження обов’язкової сплати 20% ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним оборотом понад 1 млн грн.

На їхню думку, у воєнних умовах такі рішення можуть мати протилежний ефект – призвести до тінізації економіки, закриття підприємств, зростання безробіття та втрати економічної стійкості прифронтових громад.

"Підтримка малого і середнього бізнесу у прифронтових громадах – це не поступки і не привілеї. Це прагматичне державне рішення, без якого неможливо зберегти економіку, робочі місця і життя людей, які живуть впритул до війни", – зазначив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов.

В асоціації наголошують, що малий і середній бізнес у цих регіонах є не лише складовою економіки, а й основою життєздатності територій. Саме він забезпечує більшість робочих місць, доступ до базових товарів і послуг, наповнення місцевих бюджетів та безпосередньо впливає на демографічну стійкість громад уздовж лінії фронту.

Окрему загрозу фінансовій стабільності становить запуск механізму автоматичного стягнення податкових боргів без урахування воєнних умов, йдеться у зверненні. У прифронтових громадах такі борги значною мірою виникли через бойові дії, руйнування економічної та критичної інфраструктури, а не через порушення податкової дисципліни. Їх автоматичне стягнення позбавляє громади ресурсів, необхідних для відновлення, забезпечення базових послуг і підтримки місцевого бізнесу, додають в асоціації.

Учасники конференції заявили також про готовність системно взаємодіяти з урядом та парламентом для напрацювання зважених і ефективних рішень на підтримку бізнесу у прифронтових громадах.

Асоціацію прифронтових міст та громад було створено 18 вересня 2025 року у Харкові. Мета об’єднання – захистити інтереси територій, що щодня живуть під обстрілами, та закласти основу для їхнього економічного зростання після війни.

Раніше Delo.ua писало, що Асоціація прифронтових міст і громад визначила захист малого і мікробізнесу одним із ключових пріоритетів на початок 2026 року і виступила проти використання його як "швидкого інструменту" наповнення бюджету.