Защита малого бизнеса: Ассоциация прифронтовых общин обратилась в Кабмин и Раду

Более 300 участников Ассоциации прифронтовых городов и общин Украины приняли совместное заявление о необходимости формирования отдельной, системной государственной политики поддержки малого и среднего бизнеса на прифронтовых территориях.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на обращение ассоциации.

В совместном заявлении Ассоциация прифронтовых городов и общин призывает Кабинет министров и Верховную Раду, в частности:

не допустить усиления налогового давления на малый и микробизнес на прифронтовых территориях;

зафиксировать особый режим государственной поддержки бизнеса;

обеспечить действенное страхование военных рисков;

расширить доступ к льготному кредитованию;

упростить государственные программы поддержки;

отсрочить изменения тарифной политики в сфере распределения газа;

пересмотреть подход к автоматическому взысканию налоговых долгов.

На конференции "Экономика устойчивости и восстановления: позиция прифронтовых общин" участники Ассоциации прифронтовых городов и общин выразили обеспокоенность инициативами, направленными на усиление налогового и регуляторного давления на малый и микробизнес. В частности, речь идет о планах введения обязательной уплаты 20% НДС для физических лиц-предпринимателей с годовым оборотом более 1 млн грн.

По их мнению, в военных условиях такие решения могут иметь противоположный эффект – привести к тенизации экономики, закрытию предприятий, росту безработицы и потере экономической устойчивости прифронтовых общин.

"Поддержка малого и среднего бизнеса в прифронтовых общинах – это не уступки и не привилегии. Это прагматическое государственное решение, без которого невозможно сохранить экономику, рабочие места и жизнь людей, живущих вблизи к войне", – отметил мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

В ассоциации подчеркивают, что малый и средний бизнес в этих регионах является не только составляющей экономики, но и основой жизнеспособности территорий. Именно он обеспечивает большинство рабочих мест, доступ к базовым товарам и услугам, наполнение местных бюджетов и оказывает непосредственное влияние на демографическую устойчивость общин вдоль линии фронта.

Отдельную угрозу финансовой стабильности составляет запуск механизма автоматического взыскания налоговых долгов без учета военных условий, говорится в обращении. В прифронтовых общинах такие долги в значительной степени возникли из-за боевых действий, разрушения экономической и критической инфраструктуры, а не из-за нарушения налоговой дисциплины. Их автоматическое взыскание лишает общины ресурсов, необходимых для восстановления, обеспечения базовых услуг и поддержки местного бизнеса, добавляют в ассоциации.

Участники конференции заявили о готовности системно взаимодействовать с правительством и парламентом для выработки взвешенных и эффективных решений в поддержку бизнеса в прифронтовых общинах.

Ассоциация прифронтовых городов и общин была создана 18 сентября 2025 года в Харькове. Цель объединения – защитить интересы ежедневно живущих под обстрелами территорий и заложить основу для их экономического роста после войны.

Ранее Delo.ua писало, что Ассоциация прифронтовых городов и общин определила защиту малого и микробизнеса одним из ключевых приоритетов на начало 2026 года и выступила против использования его как "быстрого инструмента" наполнения бюджета.