Прифронтовые общины призывают к отдельной экономической политике и поддержке ФЛП

Ассоциация прифронтовых городов и общин определила защиту малого и микробизнеса одним из ключевых приоритетов на начало 2026 года и выступила против использования его в качестве "быстрого инструмента" наполнения бюджета.

Как пишет Delo.ua, об этом шла речь 5 января на конференции "Экономика устойчивости и восстановления: позиция прифронтовых общин", где собралось более 300 участников, чтобы подвести итоги работы Ассоциации прифронтовых городов и общин в 2025 году и определить ключевые экономические риски и приоритеты поддержки этих территорий на 2026 год.

Глава ассоциации, мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что прифронтовые общины нуждаются в отдельной, системной государственной политике, а не универсальных решениях, не учитывающих военную реальность.

Он подчеркнул, что эти общины живут в условиях, не известных большинству регионов страны, и государство должно строить свою экономическую политику, исходя именно из этой реальности.

"Сегодня решения, принимаемые государством по поддержке прифронтовых общин, преимущественно остаются точечными и не формируют долгосрочной модели устойчивости. Наша задача – сделать все должное, чтобы они становились системными, эффективными и обеспечивали комплексную поддержку городов и общин вдоль линии фронта", – отметил Терехов.

Среди приоритетов на 2026 год – защита малого и микробизнеса, в частности физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые в прифронтовых общинах фактически обеспечивают базовую экономическую и социальную стабильность.

И.о. мэра Сум Артем Кобзарь обратил внимание на факторы безопасности, которые непосредственно влияют на ведение бизнеса, отметив, что были приняты необходимые для поддержки бизнеса решения, в частности отменен налог на землю.

"Однако собственных возможностей общины недостаточно – необходима системная поддержка со стороны государства. И эта поддержка должна быть не только финансовой, но и безопасной, ведь сегодня вражеские FPV-дроны уже долетают в старостинские округа и реально мешают людям вести предпринимательскую деятельность", – подчеркнул Кобзарь.

Участники конференции подвергли критике решение ввести 20% НДС для ФЛП с годовым доходом более 1 млн грн, ведь, по их словам, оно будет иметь негативное влияние.

"Давление на малый и микробизнес в прифронтовых общинах может иметь катастрофические последствия – от закрытия предприятий до роста безработицы, тенизации экономики и выезда людей с этих территорий. Потенциальные потери от такого решения здесь будут больше любых ожидаемых бюджетных поступлений", – подчеркнул Терехов.

В свою очередь и. о. мэра Запорожья Регина Харченко добавила, что повышение тарифов на распределение газа создает для прифронтовых городов критическую дополнительную нагрузку, в частности для Запорожья – дополнительные расходы почти 170 миллионов гривен в год.

"Мы можем найти эти средства в бюджете, но тогда они не пойдут на реагирование на чрезвычайные ситуации или решение критических потребностей общества. Без государственной компенсации или моратория это создает системный риск", – отметила она.

Не менее критической проблемой остается непрофинансированная разница в тарифах, которая накапливается годами в виде долгов и подрывает финансовую способность теплоснабжающих предприятий, добавила Харченко.

Участники конференции также обратили внимание на запуск механизма автоматического взыскания налоговых долгов с предприятий, являющихся следствием разрушений и потери экономической активности, а не нарушения налоговой дисциплины.

Как информирует прессслужба Ассоциации прифронтовых городов и общин, по результатам конференции будет принято совместное заявление ее участников о поддержке малого и среднего бизнеса, защите ФЛП, необходимости доступного финансирования, страховании военных рисков и пересмотре тарифных решений. Она будет передана Кабмину и Верховной Раде.

Напомним, Ассоциация прифронтовых городов и общин была создана 18 сентября 2025 года в Харькове. Цель объединения – защитить интересы ежедневно живущих под обстрелами территорий и заложить основу для их экономического роста после войны.

В конце 2025 года ее председатель Игорь Терехов объяснял, почему введение НДС для ФЛП грозит экономике прифронтовых общин.