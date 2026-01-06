Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Прифронтовые общины призывают к отдельной экономической политике и поддержке ФЛП

Игорь Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов говорит о необходимости комплексной поддержки городов и общин вдоль линии фронта / Ассоциация прифронтовых городов и общин

Ассоциация прифронтовых городов и общин определила защиту малого и микробизнеса одним из ключевых приоритетов на начало 2026 года и выступила против использования его в качестве "быстрого инструмента" наполнения бюджета.

Как пишет Delo.ua, об этом шла речь 5 января на конференции "Экономика устойчивости и восстановления: позиция прифронтовых общин", где собралось более 300 участников, чтобы подвести итоги работы Ассоциации прифронтовых городов и общин в 2025 году и определить ключевые экономические риски и приоритеты поддержки этих территорий на 2026 год.

Глава ассоциации, мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что прифронтовые общины нуждаются в отдельной, системной государственной политике, а не универсальных решениях, не учитывающих военную реальность.

Он подчеркнул, что эти общины живут в условиях, не известных большинству регионов страны, и государство должно строить свою экономическую политику, исходя именно из этой реальности.

"Сегодня решения, принимаемые государством по поддержке прифронтовых общин, преимущественно остаются точечными и не формируют долгосрочной модели устойчивости. Наша задача – сделать все должное, чтобы они становились системными, эффективными и обеспечивали комплексную поддержку городов и общин вдоль линии фронта", – отметил Терехов.

Среди приоритетов на 2026 год – защита малого и микробизнеса, в частности физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые в прифронтовых общинах фактически обеспечивают базовую экономическую и социальную стабильность.

И.о. мэра Сум Артем Кобзарь обратил внимание на факторы безопасности, которые непосредственно влияют на ведение бизнеса, отметив, что были приняты необходимые для поддержки бизнеса решения, в частности отменен налог на землю.

"Однако собственных возможностей общины недостаточно  необходима системная поддержка со стороны государства. И эта поддержка должна быть не только финансовой, но и безопасной, ведь сегодня вражеские FPV-дроны уже долетают в старостинские округа и реально мешают людям вести предпринимательскую деятельность",  подчеркнул Кобзарь.

Участники конференции подвергли критике решение ввести 20% НДС для ФЛП с годовым доходом более 1 млн грн, ведь, по их словам, оно будет иметь негативное влияние.

"Давление на малый и микробизнес в прифронтовых общинах может иметь катастрофические последствия  от закрытия предприятий до роста безработицы, тенизации экономики и выезда людей с этих территорий. Потенциальные потери от такого решения здесь будут больше любых ожидаемых бюджетных поступлений",  подчеркнул Терехов.

В свою очередь и. о. мэра Запорожья Регина Харченко добавила, что повышение тарифов на распределение газа создает для прифронтовых городов критическую дополнительную нагрузку, в частности для Запорожья – дополнительные расходы почти 170 миллионов гривен в год.

"Мы можем найти эти средства в бюджете, но тогда они не пойдут на реагирование на чрезвычайные ситуации или решение критических потребностей общества. Без государственной компенсации или моратория это создает системный риск",  отметила она.

Не менее критической проблемой остается непрофинансированная разница в тарифах, которая накапливается годами в виде долгов и подрывает финансовую способность теплоснабжающих предприятий, добавила Харченко.

Участники конференции также обратили внимание на запуск механизма автоматического взыскания налоговых долгов с предприятий, являющихся следствием разрушений и потери экономической активности, а не нарушения налоговой дисциплины.

Как информирует прессслужба Ассоциации прифронтовых городов и общин, по результатам конференции будет принято совместное заявление ее участников о поддержке малого и среднего бизнеса, защите ФЛП, необходимости доступного финансирования, страховании военных рисков и пересмотре тарифных решений. Она будет передана Кабмину и Верховной Раде.

Напомним, Ассоциация прифронтовых городов и общин была создана 18 сентября 2025 года в Харькове. Цель объединения – защитить интересы ежедневно живущих под обстрелами территорий и заложить основу для их экономического роста после войны.

В конце 2025 года ее председатель Игорь Терехов объяснял, почему введение НДС для ФЛП грозит экономике прифронтовых общин.