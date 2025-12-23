Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Мэр Харькова объяснил, почему возможное введение НДС для ФЛП угрожает экономике прифронтовых общин

Игорь Терехов
Игорь Терехов раскритиковал планы Минфина ввести НДС для ФЛП с оборотом более миллиона / Ассоциация прифронтовых городов и общин

Перевод физлиц-предпринимателей (ФЛП) с годовым доходом более 1 млн грн на НДС, инициированный Министерством финансов с 2027 года, фактически будет означать удар по микробизнесу и рост рисков для экономики прифронтовых общин в условиях войны.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов во время конференции "Бизнес на линии фронта: налоговая политика, устойчивость, восстановление прифронтовой экономики".

Фото 2 — Мэр Харькова объяснил, почему возможное введение НДС для ФЛП угрожает экономике прифронтовых общин
Конференция "Бизнес на линии фронта: налоговая политика, устойчивость, восстановление прифронтовой экономики". Фото: Ассоциация прифронтовых городов и общин

По его словам, малый и микробизнес нельзя использовать как быстрый инструмент наполнения бюджета, поэтому любые решения, усиливающие налоговое или регуляторное давление на ФЛП в 2026 году, должны рассматриваться с учетом военных реалий и рисков для экономики общин.

Терехов считает, что независимо от того, станет 2026-й годом восстановления или будет продолжаться война, малый бизнес будет оставаться ключевым элементом устойчивости общин.

"Для прифронтовых городов ФЛП – это не абстрактная статистика. Это аптеки, кофейни, СТО, мастерские, маленькие производства и сервисы. Это основа жизни города. Если они исчезают – исчезает и сама жизнь", – подчеркнул он.

Как добавил мэр Харькова, этот прифронтовой город еще в начале полномасштабного вторжения упразднил все местные налоги и сборы для предпринимателей, что позволило бизнесу не просто выжить, но и развиваться: сегодня в городе работает 127 тысяч ФЛП – это больше, чем до войны.

По его мнению, предложения ввести НДС для ФЛП с небольшим оборотом не имеют ничего общего с реальной детенизацией экономики.

"Детенизация  это борьба со схемами, дроблением крупного бизнеса, "серым" импортом и контрабандой. А принудительный перевод сотен тысяч ФЛП на НДС  это уже удар по микробизнесу",  сказал Терехов.

Для сотен тысяч предпринимателей это означает сложный учет, дополнительные расходы, проверки, коррупционные риски и, как следствие, либо рост цен, либо закрытие бизнеса, объяснил он. Такой подход приведет не к наполнению бюджета, а к массовому уходу бизнеса в "тень", что нанесет экономике значительно большие потери, чем потенциальные фискальные поступления.

Также Терехов обратил внимание, что в большинстве стран ЕС порог обязательной регистрации плательщиком НДС в два-три раза выше, чем предлагаемый для Украины.

Кроме того, он поддержал инициативу отсрочить обязательное установление платежных терминалов для ФЛП 1-й группы до завершения военного положения, подчеркнув, что речь идет о мельчайших предпринимателях, для которых работа во время войны часто является единственным источником дохода.

"Бизнес в прифронтовых городах работает, несмотря на воздушные тревоги, риски и нехватку кадров, но чтобы он оставался и развивался там, государство должно учитывать реалии войны. Люди и предприниматели возвращаются только туда, где видят перспективу и развитие экономики", - подытожил городской голова Харькова.

Терехов неоднократно заявлял о рисках введения НДС для ФЛП. Ранее он подчеркивал, что прифронтовой бизнес имеет меньший доступ к государственным инструментам поддержки, чем в более безопасных регионах, поэтому Ассоциация прифронтовых городов и общин инициировала более справедливые механизмы для повышения устойчивости экономики общин-форпостов.

Что предполагает инициированный Минфином законопроект и что на этот счет думают украинский бизнес, эксперты и юристы, разбиралось издание Delo.ua.