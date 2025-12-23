Мэр Харькова объяснил, почему возможное введение НДС для ФЛП угрожает экономике прифронтовых общин

Перевод физлиц-предпринимателей (ФЛП) с годовым доходом более 1 млн грн на НДС, инициированный Министерством финансов с 2027 года, фактически будет означать удар по микробизнесу и рост рисков для экономики прифронтовых общин в условиях войны.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов во время конференции "Бизнес на линии фронта: налоговая политика, устойчивость, восстановление прифронтовой экономики".

Конференция "Бизнес на линии фронта: налоговая политика, устойчивость, восстановление прифронтовой экономики". Фото: Ассоциация прифронтовых городов и общин

По его словам, малый и микробизнес нельзя использовать как быстрый инструмент наполнения бюджета, поэтому любые решения, усиливающие налоговое или регуляторное давление на ФЛП в 2026 году, должны рассматриваться с учетом военных реалий и рисков для экономики общин.

Терехов считает, что независимо от того, станет 2026-й годом восстановления или будет продолжаться война, малый бизнес будет оставаться ключевым элементом устойчивости общин.

"Для прифронтовых городов ФЛП – это не абстрактная статистика. Это аптеки, кофейни, СТО, мастерские, маленькие производства и сервисы. Это основа жизни города. Если они исчезают – исчезает и сама жизнь", – подчеркнул он.

Как добавил мэр Харькова, этот прифронтовой город еще в начале полномасштабного вторжения упразднил все местные налоги и сборы для предпринимателей, что позволило бизнесу не просто выжить, но и развиваться: сегодня в городе работает 127 тысяч ФЛП – это больше, чем до войны.

По его мнению, предложения ввести НДС для ФЛП с небольшим оборотом не имеют ничего общего с реальной детенизацией экономики.

"Детенизация – это борьба со схемами, дроблением крупного бизнеса, "серым" импортом и контрабандой. А принудительный перевод сотен тысяч ФЛП на НДС – это уже удар по микробизнесу", – сказал Терехов.

Для сотен тысяч предпринимателей это означает сложный учет, дополнительные расходы, проверки, коррупционные риски и, как следствие, либо рост цен, либо закрытие бизнеса, объяснил он. Такой подход приведет не к наполнению бюджета, а к массовому уходу бизнеса в "тень", что нанесет экономике значительно большие потери, чем потенциальные фискальные поступления.

Также Терехов обратил внимание, что в большинстве стран ЕС порог обязательной регистрации плательщиком НДС в два-три раза выше, чем предлагаемый для Украины.

Кроме того, он поддержал инициативу отсрочить обязательное установление платежных терминалов для ФЛП 1-й группы до завершения военного положения, подчеркнув, что речь идет о мельчайших предпринимателях, для которых работа во время войны часто является единственным источником дохода.

"Бизнес в прифронтовых городах работает, несмотря на воздушные тревоги, риски и нехватку кадров, но чтобы он оставался и развивался там, государство должно учитывать реалии войны. Люди и предприниматели возвращаются только туда, где видят перспективу и развитие экономики", - подытожил городской голова Харькова.

Терехов неоднократно заявлял о рисках введения НДС для ФЛП. Ранее он подчеркивал, что прифронтовой бизнес имеет меньший доступ к государственным инструментам поддержки, чем в более безопасных регионах, поэтому Ассоциация прифронтовых городов и общин инициировала более справедливые механизмы для повышения устойчивости экономики общин-форпостов.

Что предполагает инициированный Минфином законопроект и что на этот счет думают украинский бизнес, эксперты и юристы, разбиралось издание Delo.ua.