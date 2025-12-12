Запланована подія 2

Голова Асоціації прифронтових міст та громад розповів про ризики запровадження ПДВ для ФОПів

Ігор Терехов
Ігор Терехов розкритикував плани влади / Асоціація прифронтових міст та громад

Плани запровадити податок на додану вартість (ПДВ) для підприємців з доходом у понад 1 мільйон гривень на рік не збільшать надходжень до бюджетів, а призведуть до закриття бізнесів.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад і міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю радіо NV.

Він наголосив, що малий бізнес тримає економіку в умовах війни.

"Від малого бізнесу залежить життя людей, родин. Як можна збільшувати навантаження на приватного підприємця? Як можна брати з нього ПДВ? Як він буде годувати своїх дітей? Ми не збільшимо податки, а навпаки зменшимо їх, бо бізнес зупинятиметься. Будуть в тінь виходити", – зазначив Терехов.

На його думку, для прифронтових регіонів підтримка малого бізнесу напряму пов’язана зі збереженням робочих місць і стабільністю громад.

Він наголосив, що попри понад 11 тисяч закритих ФОПів і 199 релокованих підприємств, у Харкові нині працюють понад 127 тисяч підприємців – більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Водночас Терехов зазначив, що прифронтовий бізнес має менший доступ до державних інструментів підтримки, ніж у більш безпечних регіонах, тому Асоціація прифронтових міст та громад ініціює запровадження більш справедливих механізмів для підвищення стійкості економіки громад-форпостів.

Нагадаємо, Асоціацію прифронтових міст та громад створили 18 вересня у Харкові. Мета об’єднання – захистити інтереси територій, що щодня живуть під обстрілами, та закласти основу для їхнього економічного зростання після війни.

Минулого тижня у Мінфіні розповіли, що уряд готує низку податкових змін, включаючи запровадження ПДВ для самозайнятих підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. Там зазначили, що цією лазівкою активно користуються великі компанії для зменшення податкових виплат. Водночас Мінфін відкритий до напрацювання комплексного рішення щодо ПДВ для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.