Мер Харкова пояснив, чому можливе запровадження ПДВ для ФОПів загрожує економіці прифронтових громад

Переведення фізосіб-підприємців (ФОПів) з річним доходом понад 1 млн грн на ПДВ, яке ініціює Міністерство фінансів з 2027 року, фактично означатиме удар по мікробізнесу та зростання ризиків для економіки прифронтових громад в умовах війни.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Асоціації прифронтових міст і громад, мер Харкова Ігор Терехов під час конференції "Бізнес на лінії фронту: податкова політика, стійкість, відновлення прифронтової економіки".

Конференція "Бізнес на лінії фронту: податкова політика, стійкість, відновлення прифронтової економіки". Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

За його словами, малий і мікробізнес не можна використовувати як "швидкий інструмент" наповнення бюджету, тому будь-які рішення, що посилюють податковий або регуляторний тиск на ФОПів у 2026 році, мають розглядатися з урахуванням воєнних реалій та ризиків для економіки громад.

Терехов вважає, що незалежно від того, чи стане 2026-й роком відбудови, чи війна триватиме далі, малий бізнес залишатиметься ключовим елементом стійкості громад.

"Для прифронтових міст ФОПи – це не абстрактна статистика. Це аптеки, кав’ярні, СТО, майстерні, маленькі виробництва і сервіси. Це основа життя міста. Якщо вони зникають – зникає і саме життя", – наголосив він.

Як додав мер Харкова, це прифронтове місто ще на початку повномасштабного вторгнення скасувало всі місцеві податки і збори для підприємців, що дозволило бізнесу не просто вижити, а й розвиватися: сьогодні в місті працює 127 тисяч ФОПів – це більше, ніж до війни.

На його думку, пропозиції запровадити ПДВ для ФОПів із невеликим оборотом не мають нічого спільного з реальною детінізацією економіки.

"Детінізація – це боротьба зі схемами, дробленням великого бізнесу, “сірим” імпортом і контрабандою. А примусове переведення сотень тисяч ФОПів на ПДВ – це вже удар по мікробізнесу", – сказав Терехов.

Для сотень тисяч підприємців це означає складний облік, додаткові витрати, перевірки, корупційні ризики і, як наслідок, або зростання цін, або закриття бізнесу, пояснив він. Такий підхід призведе не до наповнення бюджету, а до масового відходу бізнесу в "тінь", що завдасть економіці значно більших втрат, ніж потенційні фіскальні надходження.

Також Терехов звернув увагу, що в більшості країн ЄС поріг обов’язкової реєстрації платником ПДВ удвічі-втричі вищий, ніж той, який пропонується для України.

Крім того, він підтримав ініціативу відтермінувати обов’язкове встановлення платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи до завершення воєнного стану, наголосивши, що йдеться про найдрібніших підприємців, для яких робота під час війни часто є єдиним джерелом доходу.

"Бізнес у прифронтових містах працює попри повітряні тривоги, ризики і нестачу кадрів, але, щоб він залишався і розвивався там, держава має враховувати реалії війни. Люди і підприємці повертаються лише туди, де бачать перспективу і розвиток економіки", – підсумував міський голова Харкова.

Терехов неодноразово заявляв про ризики запровадження ПДВ для ФОПів. Раніше він наголошував, що прифронтовий бізнес має менший доступ до державних інструментів підтримки, ніж у більш безпечних регіонах, тому Асоціація прифронтових міст та громад ініціювала запровадження більш справедливих механізмів для підвищення стійкості економіки громад-форпостів.

Що передбачає ініційований Мінфіном законопроєкт і що з цього приводу думає український бізнес, експерти та юристи, розбиралося видання Delo.ua.