Мэр Харькова о прифронтовых регионах: Энергетика должна быть более децентрализованной, а бизнес – не останавливаться

Для сохранения экономической активности в прифронтовых городах критически важно, чтобы бизнес работал, развивалась децентрализованная энергетика, а также создавались условия для возвращения людей.

Как информирует Delo.ua, об этом написал мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов в блоге для издания "Главком".

По его словам, приоритет – обеспечить работу базовых сервисов и наличие света даже в ситуациях, когда часть инфраструктуры уничтожена.

"Именно поэтому мы уже сейчас делаем все, чтобы наши города жили: чтобы работали школы и больницы, чтобы держался бизнес, чтобы энергетика становилась более децентрализованной, и свет был даже тогда, когда многие объекты уничтожены. И после войны мы не остановимся – наоборот, будем работать еще более настойчиво, потому что это не "социальная ответственность", это архитектура удержания и возвращения людей", – отметил Терехов.

Он подчеркнул, что без людей начинает останавливаться работа бизнеса, напрямую влияющего на экономику общин, и добавил, что предприниматели зависят от предсказуемости и понятных правил: "Когда нет страхования – не работают кредиты; когда компенсации непрозрачны и медленны – не возобновляются производства; когда правила меняются "вручную" – инвестор просто не приходит".

Отдельно Терехов обратил внимание на необходимость усиления медицинской системы, нагрузка на которую может возрасти из-за возвращения ветеранов и увеличения запроса на реабилитацию. Также, по его словам, уже сейчас важно создавать условия, чтобы в прифронтовых общинах работали школы, больницы, развивались социальные услуги, образование и культура.

Он отметил, что нормальные условия жизни в прифронтовых городах – это инструмент удержания и возвращения людей. "Тогда люди захотят вернуться сюда, домой. А те, кто из-за агрессии России потерял свои дома, выберут именно эти города и общины для дальнейшей жизни. Так что порядок и нормальные условия жизни в прифронтовых городах – это не "о комфорте". Это стратегия удержания людей – главного фундамента будущего", – написал мэр Харькова.

В то же время, по его мнению, после войны государству важно уменьшить чувство постоянной угрозы – не через "тотальную милитаризацию жизни", а через международные гарантии безопасности, европейскую интеграцию и включение Украины в общее безопасное и экономическое пространство. Подытоживая, Терехов подчеркнул необходимость обеспечить восстановление и развитие территорий, наиболее пострадавших от боевых действий.

"Должны сделать все, чтобы после войны здесь была жизнь – а не "стальной дикобраз" на "диком поле". Потому что настоящая сила государства – сохранить жизнь там, где враг хотел оставить выжженную пустыню", – подытожил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин.

Напомним, на этой неделе Терехов прокомментировал последние раунды международных переговоров, отметив, что Украина стала ближе к дипломатическим решениям по завершению войны. Переговорный процесс является многоуровневым и не сводится к одной встрече или одному решению. В то же время, по его словам, "движение есть", а это свидетельствует о сохранении Украиной международной повестки дня.