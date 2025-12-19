Мер Харкова про прифронтові регіони: Енергетика має бути більш децентралізованою, а бізнес – не зупинятися

Для збереження економічної активності у прифронтових містах критично важливо, аби працював бізнес, розвивалася децентралізована енергетика, а також створювалися умови для повернення людей.

Як інформує Delo.ua, про це написав мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов у блозі для видання "Главком".

За його словами, пріоритет – забезпечити роботу базових сервісів і наявність світла навіть у ситуаціях, коли частина інфраструктури знищена.

"Саме тому ми вже зараз робимо все, щоб наші міста жили: щоб працювали школи й лікарні, щоб тримався бізнес, щоб енергетика ставала більш децентралізованою, і світло було навіть тоді, коли багато об’єктів знищені. І після війни ми не зупинимося – навпаки, працюватимемо ще наполегливіше, бо це не "соціальна відповідальність", це архітектура утримання й повернення людей", – зазначив Терехов.

Він наголосив, що без людей починає зупинятися робота бізнесу, що напряму впливає на економіку громад, і додав, що підприємці залежать від передбачуваності та зрозумілих правил: "Коли нема страхування – не працюють кредити; коли компенсації непрозорі й повільні – не відновлюються виробництва; коли правила змінюються "вручну" – інвестор просто не приходить".

Окремо Терехов звернув увагу на потребу посилення медичної системи, навантаження на яку може зрости через повернення ветеранів і збільшення запиту на реабілітацію. Також, за його словами, вже зараз важливо створювати умови, щоб у прифронтових громадах працювали школи, лікарні, розвивалися соціальні послуги, освіта та культура.

Він зазначив, що нормальні умови життя в прифронтових містах – це інструмент утримання і повернення людей. "Тоді люди захочуть повернутися сюди, додому. А ті, хто через агресію Росії втратив свої домівки, оберуть саме ці міста та громади для подальшого життя. Тож порядок і нормальні умови життя в прифронтових містах – це не "про комфорт". Це стратегія утримання людей – головного фундаменту майбутнього", – написав мер Харкова.

Водночас, на його думку, після війни державі важливо зменшити відчуття постійної загрози – не через "тотальну мілітаризацію життя", а через міжнародні гарантії безпеки, європейську інтеграцію та включення України у спільний безпековий та економічний простір. Підсумовуючи, Терехов наголосив на необхідності забезпечити відновлення та розвиток територій, які найбільше постраждали від бойових дій.

"Маємо зробити все, щоб після війни тут було життя – а не "сталевий дикобраз" на "дикому полі". Бо справжня сила держави – зберегти життя там, де ворог хотів залишити випалену пустелю", – підсумував голова Асоціації прифронтових міст та громад.

Нагадаємо, цього тижня Терехов прокоментував останні раунди міжнародних перемовин, зазначивши, що Україна стала ближчою до дипломатичних рішень щодо завершення війни. Переговорний процес є багаторівневим і не зводиться до однієї зустрічі чи одного рішення. Водночас, за його словами, "рух є", а це свідчить про збереження Україною міжнародного порядку денного.