Україна стала ближчою до дипломатичних рішень щодо завершення війни – Терехов

Після останніх раундів міжнародних перемовин Україна стала ближчою до дипломатичних рішень щодо завершення війни.

Як інформує Delo.ua, про це написав мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

Він наголосив, що переговорний процес є багаторівневим і не зводиться до однієї зустрічі чи одного рішення. Водночас Терехов додав, що "рух є", а це, на його думку, свідчить про збереження Україною міжнародного порядку денного.

"Ми віримо в нашу переговорну команду. Віримо в наших партнерів, які залишаються поруч. Бо дипломатія працює лише тоді, коли за нею стоїть сила", – зазначив він.

Окремо мер Харкова акцентував, що мир має означати довгострокову передбачуваність і можливість планувати майбутнє, а не тимчасове зниження інтенсивності бойових дій. Як основу такого підходу він назвав реальні міжнародні гарантії безпеки, інтеграцію в Європу та включення України до спільного безпекового й економічного простору.

За словами Терехова, саме ці умови є важливими для повернення людей і запуску відбудови, а також для відновлення нормальної економічної діяльності на місцях.

"Україні потрібен мир. Справедливий і надійний, такий, який більше ніколи не дозволить війні повернутися", – написав мер Харкова.

Нагадаємо, у Берліні 14-15 грудня відбулися чергові раунди консультацій щодо параметрів можливого врегулювання війни: українська сторона на чолі з президентом Володимиром Зеленським вела переговори з представниками США, паралельно тривали узгодження з європейськими партнерами щодо рамки безпекових гарантій та подальших кроків дипломатичного треку.

За повідомленнями сторін і медіа, обговорення було інтенсивним із фокусом на механізмах гарантування безпеки та умовах потенційного припинення вогню.

Ключовими "вузькими місцями" залишаються територіальні питання та формат гарантій: зокрема, у публічному полі звучали ідеї про європейську багатонаціональну місію як елемент гарантій і американський механізм моніторингу можливого припинення вогню, тоді як остаточні рішення щодо територій українська сторона пов’язує з безпековими умовами. Після підсумків берлінських зустрічей Зеленський наголосив, що шлях до миру "не простий", але переговорний процес просувається, і партнери шукають практичні моделі гарантування безпеки.