Прифронтові громади закликають до окремої економічної політики та підтримки ФОПів

Асоціація прифронтових міст і громад визначила захист малого і мікробізнесу одним із ключових пріоритетів на початок 2026 року і виступила проти використання його як "швидкого інструменту" наповнення бюджету.

Як пише Delo.ua, про це йшлося 5 січня на конференції "Економіка стійкості та відновлення: позиція прифронтових громад", де зібралися понад 300 учасників, щоб підбити підсумки роботи Асоціації прифронтових міст і громад у 2025 році та визначити ключові економічні ризики і пріоритети підтримки цих територій на 2026 рік.

Голова асоціації, мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що прифронтові громади потребують окремої, системної державної політики, а не універсальних рішень, які не враховують воєнної реальності.

Він наголосив, що ці громади живуть в умовах, які не відомі більшості регіонів країни, і держава має будувати свою економічну політику, виходячи саме з цієї реальності.

"Сьогодні рішення, які ухвалює держава щодо підтримки прифронтових громад, переважно залишаються точковими і не формують довгострокової моделі стійкості. Наше завдання – зробити усе належне, аби вони ставали системними, ефективними та забезпечували комплексну підтримку міст і громад вздовж лінії фронту", – зазначив Терехов.

Серед пріоритетів на 2026-й – захист малого і мікробізнесу, зокрема фізичних осіб-підприємців (ФОПів), які у прифронтових громадах фактично забезпечують базову економічну та соціальну стабільність.

В.о. мера Сум Артем Кобзар звернув увагу на безпекові фактори, які безпосередньо впливають на ведення бізнесу, зазначивши, що було ухвалено необхідні для підтримки бізнесу рішення, зокрема скасовано податок на землю.

"Проте власних спроможностей громади недостатньо – необхідна системна підтримка з боку держави. І ця підтримка має бути не лише фінансовою, а й безпековою, адже сьогодні ворожі FPV-дрони вже долітають до старостинських округів і реально заважають людям вести підприємницьку діяльність”, – наголосив Кобзар.

Учасники конференції розкритикували рішення запровадити 20% ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 1 млн грн, адже, за їхніми словами, воно матиме негативний вплив.

"Тиск на малий і мікробізнес у прифронтових громадах може мати катастрофічні наслідки – від закриття підприємств до зростання безробіття, тінізації економіки та виїзду людей з цих територій. Потенційні втрати від такого рішення тут будуть більшими за будь-які очікувані бюджетні надходження", – підкреслив Терехов.

Своєю чергою в. о мера Запоріжжя Регіна Харченко додала, що підвищення тарифів на розподіл газу створює для прифронтових міст критичне додаткове навантаження, зокрема для Запоріжжя – додаткові витрати майже 170 мільйонів гривень на рік.

"Ми можемо знайти ці кошти в бюджеті, але тоді вони не підуть на реагування на надзвичайні ситуації чи вирішення критичних потреб громади. Без державної компенсації або мораторію це створює системний ризик", – зазначила вона.

Не менш критичною проблемою залишається непрофінансована різниця в тарифах, яка накопичується роками у вигляді боргів і підриває фінансову спроможність теплопостачальних підприємств, додала Харченко.

Учасники конференції також звернули увагу на запуск механізму автоматичного стягнення податкових боргів з підприємств, які є наслідком руйнувань і втрати економічної активності, а не порушення податкової дисципліни.

Як інформує пресслужба Асоціації прифронтових міст і громад, за результатами конференції буде ухвалено спільну заяву її учасників щодо підтримки малого і середнього бізнесу, захисту ФОПів, необхідності доступного фінансування, страхування воєнних ризиків та перегляду тарифних рішень. Її буде передано Кабміну та Верховній Раді.

Нагадаємо, Асоціацію прифронтових міст та громад було створено 18 вересня 2025 року у Харкові. Мета об’єднання – захистити інтереси територій, що щодня живуть під обстрілами, та закласти основу для їхнього економічного зростання після війни.

Наприкінці 2025 року її голова Ігор Терехов пояснював, чому запровадження ПДВ для ФОПів загрожує економіці прифронтових громад.