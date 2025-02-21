Объемы импорта газа будут зависеть от последствий обстрелов РФ газовой инфраструктуры

Объемы импорта в Украину природного газа будут зависеть от того, сколько голубого топлива собственной добычи будет потеряно в результате атак РФ по газовой инфраструктуре.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, пишет "Интерфакс-Украина".

"Газ нужно будет импортировать столько, сколько будет потеряно в результате обстрелов добычи. Если у нас добыча в результате обстрелов уменьшается, то, соответственно, этот объем нужно импортировать, чтобы поддержать баланс", — подчеркнул нардеп.

Он подчеркнул, что потери добычи в результате атак уже известны, но "дать эту информацию, значит, проинформировать врага, насколько результативными были обстрелы, а этого не нужно делать".

Герус подтвердил, что необходимость импорта газа возникла прежде всего из-за российских обстрелов, которые нельзя было просчитать.

"Я же не знаю, что будет в конце февраля, начале марта, будут морозы или нет. Но по состоянию на сегодняшний день импорт происходит плюс-минус так, чтобы не испытывать проблем от потерянной добычи", — отметил Герус.

По его словам, группа "Нафтогаз" имеет средства для импорта, но их, возможно, придется привлекать извне для закупки газа весной в расчете на следующий отопительный сезон.

"Одна проблема – сейчас пройти отопительный сезон, другая – подготовиться к следующему. И их нужно по мере приближения решать: сначала – текущую, а затем – о следующей зиме", – констатировал Герос.

Заметим, 20 февраля армия РФ снова произвела очередной массированный ракетно-дроновый обстрел украинской газовой инфраструктуры. Удары получили предприятия группы "Нафтогаз" в нескольких областях.

Украине до конца года следует импортировать не менее 1 млрд куб. м газа

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, Украина до конца 2025 года потребует импорта примерно 1 млрд куб. м газа, а, возможно, и большее, что будет зависеть от его объемов к концу осенне-зимнего периода с учетом обстрелов РФ газовой инфраструктуры.

Галущенко указал, что для преодоления проблемы закупки газа, кроме собственных средств, у "Нафтогаза" есть открытые кредитные линии, в частности, линия ЕБРР на 200 млн евро. Он также допустил получение грантовых средств на закупку газа.

В конце января в группе "Нафтогаз" сообщали, что имеют достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона. Все предприятия компании работают в штатном режиме и обеспечивают добычу, хранение, снабжение природным газом всем категориям потребителей. В то же время экспредседатель "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что уровень наполнения подземных хранилищ газа Украины приближается к 10%. По его мнению, это может создать значительные проблемы со снабжением газа во время пиковых морозов.

После этого стало известно, что " Нафтогаз" срочно закупил на февраль примерно 150 млн куб. м газа в ЕС по цене 28 тысяч гривен за тысячу кубометров без НДС. Цена покупки голубого топлива почти вдвое дороже, чем летом.