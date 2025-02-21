Обсяги імпорту газу залежатимуть від наслідків обстрілів РФ газової інфраструктури

Обсяги імпорту в Україну природного газу залежатимуть від того, скільки блакитного палива власного видобутку буде втрачено внаслідок атак РФ по газовій інфраструктурі.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, пише "Інтерфакс-Україна".

"Газ потрібно буде імпортувати стільки, скільки буде втрачено внаслідок обстрілів видобутку. Якщо у нас видобуток внаслідок обстрілів зменшується, то, відповідно, цей обсяг треба імпортувати, щоб підтримати баланс", - наголосив нардеп.

Він підкреслив, що втрати видобутку внаслідок атак вже відомі, але "дати цю інформацію, значить, поінформувати ворога, наскільки результативними були обстріли, а цього не треба робити".

Герус підтвердив, що необхідність імпорту газу постала насамперед через російські обстріли, які не можна було прорахувати.

"Я ж не знаю, що буде наприкінці лютого, на початку березня, будуть морози чи ні. Але станом на сьогодні імпорт відбувається плюс-мінус так, щоб не відчувати проблем від втраченого видобутку", – зазначив Герус.

За його словами, група "Нафтогаз" має кошти для імпорту, але їх, можливо, доведеться залучати ззовні для закупівлі газу навесні з розрахунку на наступний опалювальний сезон.

"Одна проблема - зараз пройти опалювальний сезон, інша - підготуватися до наступного. І їх треба в міру наближення розв'язувати: спочатку – поточну, а потім – про наступну зиму", – констатував Герос.

Зауважимо, 20 лютого армія РФ знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл української газової інфраструктури. Ударів зазнали підприємства групи "Нафтогаз" у кількох областях.

Україні до кінця року потрібно імпортувати не менше 1 млрд куб. м газу

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, Україна до кінця 2025 року потребуватиме імпорту приблизно 1 млрд куб. м газу, а, можливо, й більше, що буде залежати від його обсягів на кінець осінньо-зимового періоду з урахуванням обстрілів РФ газової інфраструктури.

Галущенко вказав, що для подолання проблеми щодо закупівлі газу, крім власних коштів, у "Нафтогазу" є відкриті кредитні лінії, зокрема, лінія ЄБРР на 200 млн евро. Він також припустив отримання грантових коштів на закупівлю газу.

Наприкінці січня у групі "Нафтогаз" повідомляли, що мають достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону. Усі підприємства компанії працюють у штатному режимі та забезпечують видобуток, зберігання, постачання природного газу всім категоріям споживачів. Натомість ексголова "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергій Макогон заявляв, що рівень наповнення підземних сховищ газу України наближається до 10%. На його думку, це може створити значні проблеми з постачанням газу під час пікових морозів.

Після цього стало відомо, що "Нафтогаз" терміново закупив на лютий приблизно 150 млн куб. м газу в ЄС за ціною 28 тисяч гривень за тисячу кубометрів без ПДВ. Ціна купівлі блакитного палива майже вдвічі дорожче, ніж влітку.