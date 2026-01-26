Видобуток газу в Україні на межі зупинки через бюрократичний колапс у Міненерго: що сталося

З 22 січня 2026 року виїзд ремонтних бригад сервісних компаній на газовидобувні свердловини обмежений через бюрократичний колапс у Міністерстві енергетики.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

"Інформую суспільство та уряд щодо ситуації, яка становить пряму загрозу енергетичній безпеці держави. З п'ятниці, 22 січня 2026 року, виїзд ремонтних бригад сервісних компаній на свердловини, що видобувають газ на території України, обмежений через бюрократичний колапс у Міненерго", – написав Закревський.

Він нагадав, що президент України поставив завдання максимально мобілізувати зусилля для подолання наслідків енергетичної кризи та забезпечити зростання власного видобутку газу.

Експерт наголосив, що наразі реалізація цієї стратегії опинилася під загрозою через бюрократичну паузу у процесі бронювання працівників.

"Йдеться про нафтогазосервісні компанії, які щоденно працюють на об’єктах "Укрнафти", "Укргазвидобування" та інших видобувних підприємств України. Це саме ті фахівці, про стратегічну важливість яких неодноразово наголошував глава держави. Наразі ми постали перед критичною проблемою: профільна комісія з питань бронювання не збирається, через що підприємства втрачають статус критичності. В одній із компаній термін дії статусу вже вичерпано, ще у трьох це станеться найближчими днями або протягом місяця", - підкреслив Закревський.

За його словами, наслідки такої паузи в бронюванні є критичними для видобутку газу, оскільки через відсутність правового захисту фахівці відмовляються виїжджати на об’єкти.

"В умовах, коли газ із родовищ прямує безпосередньо до споживачів, зупинка сервісних робіт призведе до негайного падіння обсягів видобутку. Ми ризикуємо спровокувати поглиблення енергетичної кризи через адміністративне зволікання", – зазначив Закревський.

Він додав, що вже звернувся до міністра енергетики України Дениса Шмигаля з закликом особисто втрутитись та посприяти негайному проведенні засідання комісії для розгляду звернень компаній.

"Надання можливості працювати людям, які забезпечують країну паливом – це питання національного виживання", – зауважив експерт.

Також Володимир Зеленський наголошував на необхідності у бронюванні 100% персоналу енергетичних компаній.