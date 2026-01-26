Запланована подія 2

Добыча газа в Украине на грани остановки из-за бюрократического коллапса в Минэнерго: что произошло

Бурение скважин и добыча газа в Украине на грани остановки. Фото: facebook.com/andrii.zakrevskyi.2025

С 22 января 2026 года выезд ремонтных бригад сервисных компаний на газодобывающие скважины ограничен из-за бюрократического коллапса в Министерстве энергетики.

Как пишет Delo.ua, об этом   заявил   заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

"Информирую общество и правительство о ситуации, которая представляет прямую угрозу энергетической безопасности государства. С пятницы, 22 января 2026 года, выезд ремонтных бригад сервисных компаний на скважины, добывающие газ на территории Украины, ограничен из-за бюрократического коллапса в Минэнерго", - написал Закревский.

Он напомнил, что президент Украины поставил задачу максимально мобилизовать усилия по преодолению последствий энергетического кризиса и обеспечить рост собственной добычи газа.

Эксперт подчеркнул, что реализация этой стратегии оказалась под угрозой из-за бюрократической паузы в процессе бронирования работников.

"Речь идет о нефтегазосервисных компаниях, которые ежедневно работают на объектах "Укрнафты", "Укргаздобычи" и других добывающих предприятий Украины. Это именно те специалисты, о стратегической важности которых неоднократно подчеркивал глава государства. Сейчас мы встали перед критической проблемой: профильная комиссия по статусу бронирования не будет. действия статуса уже исчерпаны, еще в трех это произойдет в ближайшие дни или в течение месяца", - подчеркнул Закревский.

По его словам, последствия такой паузы в бронировании являются критическими для добычи газа, поскольку из-за отсутствия правовой защиты специалисты отказываются выезжать на объекты.

"В условиях, когда газ из месторождений направляется непосредственно к потребителям, остановка сервисных работ приведет к немедленному падению объемов добычи. Мы рискуем спровоцировать углубление энергетического кризиса из-за административного промедления", - отметил Закревский.

Он добавил, что уже обратился к министру энергетики Украины Денису Шмыгалью с призывом лично вмешаться и посодействовать немедленному проведению заседания комиссии для рассмотрения обращений компаний.

"Предоставление возможности работать людям, которые обеспечивают страну топливом – это вопрос национальной выживаемости", – отметил эксперт.

Также Владимир Зеленский отмечал необходимость в бронировании 100% персонала энергетических компаний.

Автор:
Светлана Манько