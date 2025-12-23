"Запорожсталь" остановила производство из-за обесточивания после ночного обстрела энергосистемы

Массированная атака РФ по энергосистеме Украины 23 декабря повлекла за собой полное обесточивание металлургического комбината "Запорожсталь" группы "Метинвест". Это привело к аварийной остановке производства.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Сообщается, что специалисты предприятия в сложных условиях осуществили оперативное переключение на альтернативные источники питания и последующую безопасную остановку производственных процессов в соответствии с антикризисным регламентом действий.

Это позволило приступить к безопасной остановке основных производственных агрегатов в управляемом режиме.

"Благодаря своевременному реагированию и профессиональным слаженным действиям персонала, а также принятым экстренным мерам по минимизации нештатных ситуаций удалось избежать техногенной аварии и уменьшить уровень выбросов в атмосферу. Угрозы для жизни и здоровья работников и горожан нет", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на предприятии внедрены оперативные решения для стабилизации внутренней энергосистемы.

Дальнейшее возобновление производства будет осуществляться после возобновления внешнего энергоснабжения.

Последствия массированной атаки 23 декабря

Напомним, во время массированного удара 23 декабря армия России применила более 600 дронов и десятки ракет. В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

Из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему на всей территории Украины применены графики аварийных отключений. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют.

Также в Одесском порту взрывной волной было повреждено гражданское судно под флагом Ливана. Судно перевозило украинскую сою.