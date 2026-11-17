Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины начинает подготовку проекта тоннеля под Днепром в Киеве, который обсудили с представителями американской компании Robbins, специализирующейся на туннелепроходческом оборудовании.

Как пишет Dilo, об этом сообщает прессслужба Мининфраструктуры.

Отмечается, что глава ведомства Николай Калашник провел рабочее совещание по строительству тоннеля под Днепром с представителями американской компании Robbins, в ходе которого обсудили технологические решения и дальнейшие шаги.

Министр подчеркнул, что Россия не перестает бить по мостам столицы, поэтому нужно создавать альтернативные маршруты и усиливать устойчивость транспортной системы.

"Это стратегическое решение, влияющее не только на ежедневные поездки людей, но и на работу предприятий и городскую логистику. Подготовку такого проекта нужно начинать уже сейчас", - подчеркнул Калашник.

Николай Калашник. Фото: Мининфраструктуры

Американская компания Robbins, специализирующаяся на туннелепроходческом оборудовании, готова предоставить оборудование, обучать украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение.

Для реализации проекта необходимо определить маршрут и технические параметры тоннеля, провести геологические исследования и подготовить технико-экономическое обоснование. Также прорабатываются возможности привлечения партнеров к финансированию, проектированию и строительству.

Далее Robbins представит предложения по необходимым исследованиям, оборудованию и потенциальным партнерам. Это станет основой дальнейших технических и финансовых расчетов.

Стоимость и сроки строительства тоннеля под Днепром

Ранее министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник заявлял, что строительство простейшего тоннеля без метрополитена под Днепром в Киеве может стоить 400-500 млн долларов. Реализация проекта будет длиться около двух-трех лет.

Также народный депутат Александр Качура публиковал официальное письмо от американской компании Robbins и американо-канадской компании ABROOK inc с предложением украинскому правительству по тоннелям под Днепром.

На проходку тоннеля длиной 500-3000 м озвучивались ориентировочные сроки проходческих работ от 3 до 12 месяцев с момента, когда все технические детали окончательно согласованы.

Ранее сообщалось, что американский консорциум предлагал украинскому правительству построить в Киеве тоннель под Днепром по механизму государственно-частного партнерства.

Проект предусматривал туннель от Галицкой площади через район бульвара Тараса Шевченко до станции метро "Бориспольская".

В то же время, перспективы реализации такого масштабного проекта вызывают сомнения у экспертов. В частности, специалист по транспортному планированию Дмитрий Беспалов считает, что в условиях войны и ограниченных бюджетных ресурсов Украины строительство тоннеля не является приоритетной задачей. По его мнению, тоннель под Днепром не приближает решение транспортной проблемы сообщения берегов Киева. На проектирование такого строительства понадобится не менее двух лет, а на строительство – не менее пяти.

Соорудить тоннель под рекой

Кстати, тоннели под Днепром в Киеве уже пытались строить еще в 1930-х. В преддверии Второй мировой в столице развернули "Строительство №1", известное как "сталинское метро". Планировали проложить два тоннеля из Оболони на современную Троещину и Жукового острова на Осокорки. Работы так и не кончили.

В общем, соорудить тоннель под рекой вполне реально. Все упирается только в сложную гидрогеологию и миллиардные бюджеты.