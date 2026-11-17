Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту України розпочинає підготовку проєкту тунелю під Дніпром у Києві, який обговорили із представниками американської компанії Robbins, що спеціалізується на тунелепрохідницькому обладнанні.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що очільник відомства Микола Калашник провів робочу нараду щодо будівництва тунелю під Дніпром із представниками американської компанії Robbins, під час якої обговорили технологічні рішення та подальші кроки.

Міністр наголосив, що Росія не припиняє бити по мостах столиці, тому потрібно створювати альтернативні маршрути та посилювати стійкість транспортної системи.

"Це стратегічне рішення, яке впливає не лише на щоденні поїздки людей, а й на роботу підприємств та міську логістику. Підготовку такого проєкту потрібно починати вже зараз», — підкреслив Калашник.

Микола Калашник. Фото: Мінінфраструктури

Американська компанія Robbins, що спеціалізується на тунелепрохідницькому обладнанні, готова надати обладнання, навчати українських фахівців та забезпечити технічний супровід.

Для реалізації проєкту необхідно визначити маршрут і технічні параметри тунелю, провести геологічні дослідження та підготувати техніко-економічне обґрунтування. Також опрацьовуються можливості залучення партнерів до фінансування, проєктування та будівництва.

Далі Robbins представить пропозиції щодо необхідних досліджень, обладнання та потенційних партнерів. Це стане основою для подальших технічних і фінансових розрахунків.

Вартість та строки будівництва тунелю під Дніпром у Києві

Раніше міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник заявляв, що будівництво найпростішого тунелю без метрополітену під Дніпром у Києві може коштувати 400-500 млн доларів. Реалізація проєкту триватиме близько двох-трьох років.

Також народний депутат Олександр Качура публікував офіційний лист від американської компанії Robbins та американо-канадської компанії ABROOK inc із пропозицією українському уряду щодо тунелів під Дніпром.

На прохідку тунелю завдовжки 500-3000 м озвучувались орієнтовні строки прохідницьких робіт від 3 до 12 місяців від моменту, коли всі технічні деталі вже остаточно погоджені.

Раніше повідомлялося, що американський консорціум пропонував українському уряду побудувати в Києві тунель під Дніпром за механізмом державно-приватного партнерства.

Проєкт передбачав тунель від Галицької площі через район бульвару Тараса Шевченка до станції метро "Бориспільська".

Водночас перспективи реалізації такого масштабного проєкту викликають сумніви в експертів. Зокрема, фахівець з транспортного планування Дмитро Беспалов вважає, що в умовах війни та обмежених бюджетних ресурсів України будівництво тунелю не є пріоритетним завданням. На його думку, тунель під Дніпром не наближає розв'язання транспортної проблеми сполучення берегів Києва. На проєктування такого будівництва знадобиться щонайменше два роки, а на будівництво - щонайменше п’ять.

Спорудити тунель під річкою

До речі, тунелі під Дніпром у Києві вже намагалися будувати, ще у 1930-х. Напередодні Другої світової в столиці розгорнули "Будівництво №1", відоме як "сталінське метро". Планували прокласти два тунелі з Оболоні на сучасну Троєщину та з Жукового острова на Осокорки. Роботи так і не закінчили.

Загалом, спорудити тунель під річкою цілком реально. Усе впирається лише у складну гідрогеологію Києва та мільярдні бюджети.