Зеленский провел заседание Ставки: речь шла о развитии украинской авиации

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом 24 мая он сообщил в Telegram.

Отмечается, что об оперативной ситуации доложили представители военного командования и Главного управления разведки.

"От Минобороны услышали о состоянии обеспечения боеприпасами передовых подразделений и резервов. Проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства", – говорится в сообщении.

Также Зеленский заявил о начале работы над всеобъемлющей концепцией развития украинской авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Речь идет, в частности, о новой организационной структуре, обучении пилотов и персонала, необходимой инфраструктуре и материально-техническом обеспечении.