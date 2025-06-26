Фиктивная закупка для ВСУ: в суд направлено дело о хищении 7,3 млн грн

26 июня 2025 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора государственного предприятия и руководителя частного общества, обвиняемых в завладении государственными средствами при закупке элементов динамической защиты для бронированной техники Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение САП.

По данным следствия, в апреле 2022 года Министерство обороны заключило с государственным предприятием контракт на поставку элементов динамической защиты. Часть необходимых компонентов в тот момент уже находилась на балансе предприятия и хранилась на его складе.

Однако директор госпредприятия, действуя в сговоре с представителем коммерческой структуры, организовал фиктивное документальное "приобретение" этих компонентов у частной фирмы.

На основании поддельных документов государственные средства были перечислены на счета коммерческой компании, после чего часть из них оказалась у подозреваемых. По оценкам следствия, государству нанесен ущерб на сумму 7,3 миллиона гривен.

С октября 2022 директор госпредприятия скрывается от следствия, поэтому досудебное расследование в отношении него проводилось по процедуре in absentia.

Действия подозреваемых квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

директора госпредприятия — по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

руководителя частного общества — по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (соучастие в присвоении), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), а также по ч. 1 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путём).

В прошлом году СБУ при содействии Минобороны разоблачила чиновников оборонного ведомства и менеджеров "Львовского арсенала", которые украли почти 1,5 млрд грн на закупки снарядов для ВСУ.