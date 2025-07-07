Вибух на Житомирщині: збитки перевищили 46 мільйонів гривень, п’ятьом особам повідомлено про підозру

Поліція та прокуратура повідомили про підозру п’ятьом фігурантам справи щодо масштабного вибуху, що стався 2 липня у селі Березиній Житомирського району. Внаслідок інциденту загинули двоє людей, ще 83 отримали травми різного ступеня тяжкості. Загальні збитки від трагедії перевищили 46 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення поліції Житомирської області.

За даними слідства, трагедія стала результатом діяльності нелегального виробництва вибухових речовин, яке організували п’ятеро чоловіків. Керівником групи був 60-річний житель Сумщини, який ще у 2024 році разом із спільниками облаштував вибухове виробництво у приміщеннях колишнього корівника, складу та вагової в селі поблизу траси Київ–Чоп.

Його партнер, 31-річний киянин, забезпечив підключення комунікацій і логістику.

Основним технологом виробництва став 50-річний хімік, який розробив рецептуру сумішевої вибухівки, контролював процес та керував двома робітниками — 37-річним сумчанином і 41-річним мешканцем Київщини. Вони постійно жили на території об'єкта й займалися виготовленням вибухових речовин без дозволів, ліцензій чи сертифікатів, порушуючи всі вимоги безпеки.

Усім п’ятьом фігурантам 7 липня оголошено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин, порушення правил зберігання вибухових речовин, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки та за вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 липня близько 18:00 сталося загоряння в одному з приміщень, після чого пролунали два потужні вибухи — еквівалентом понад чотири тони тротилу. Вибухова хвиля зруйнувала будівлі, пошкодила транспорт, забруднила повітря та спричинила значні людські втрати.

Серед загиблих — 16- та 26-річні місцеві жителі. Серед постраждалих — десятки мешканців села, які отримали тілесні ушкодження. Масштаб руйнувань оцінили у понад 46 мільйонів гривень.