Более полумиллиарда убытков: БЭБ объявило в розыск акционеров Укрстройинвестбанка

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили о подозрении акционерам ликвидированного в 2023 году Укрстройинвестбанка в доведенные до неплатежеспособности финучреждения и нанесении вкладчикам и кредиторам материального ущерба в размере около 600 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу БЭБ.

"Следствием установлено, что участники схемы на протяжении длительного времени выдавали средства физическим, юридическим лицам без оформления официальных документов, отражали в документах кассового учета информацию о поступлении наличных от клиентов банка, без фактического поступления таких средств", — говорится в сообщении БЭБ, проиллюстрированном фотографией центрального офиса Укрстройинвестбанка.

Кроме того, подозреваемые вносили ложные сведения об остатках наличных денег в хранилище дирекции банка в акты ревизии, а также подавали в контролирующие органы заведомо ложные сведения о финансовом состоянии банка.

Во время ревизии, которую провела временная администрация в банке от НБУ, была установлена нехватка наличных денег: в хранилище ценностей отсутствовало более 153 млн грн почти 5,8 млн долларов и 42,5 тыс. евро. В эквиваленте национальной валюты это более 365 млн грн.

Детективы провели более 25 допросов работников банка и ряд проверок. В настоящее время фигурантам дела поставлено в известность о подозрении и наложен арест на имущество мажоритарного владельца акции ориентировочной стоимостью 40 млн грн. Также подозреваемым предъявлены гражданские иски на общую сумму около 400 млн грн.

Обвинительный акт в отношении начальника отдела кассовых операций Киевской региональной дирекции направлен в суд. Акционеры банка объявлены в розыск. Досудебное расследование в отношении других причастных к совершению уголовного правонарушения лиц продолжается.

Напомним, в феврале Фонд гарантирования вкладов повторно выставил на продажу активы Укрстройинвестбанка : права требования по кредитным договорам и дебиторскую задолженность.