Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,10

EUR

43,63

--0,16

Наличный курс:

USD

41,62

41,54

EUR

43,78

43,60

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фонд гарантирования вкладов повторно выставил на продажу активы Укрстройинвестбанка

Фонд гарантирования вкладов повторно выставил на продажу активы Укрстройинвестбанка
На повторные торги выставлены права требования по кредитным договорам и дебиторская задолженность

17 марта 2025 года в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов АО "Укрстройинвестбанка", находящегося в процессе ликвидации. На повторные торги выставлены права требования по кредитным договорам и дебиторская задолженность.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлен гостиничный комплекс в Закарпатье (Поляна) общей площадью 341,9 кв. м, состоящий из нескольких коттеджей.

Однако на продажу выставлено не само имущество, а право взыскания задолженности или обращение взыскания на залог в судебном или внесудебном порядке.

Начальная цена лота составляет 53,8 млн. грн. – это сумма задолженности по активам. Торги будут проходить по голландской модели аукциона, что предполагает постепенное снижение цены до момента представления первой ставки.

Принять участие в торгах могут как юридические, так и физические лица, за исключением граждан и компаний, связанных с российской федерацией.

Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов "Укрбудинвестбанка"

Ликвидация УБИБ: причины

В августе 2023 года НБУ отнес Укрстройинвестбанк в категорию проблемных в связи с тем, что финучреждение не выполнило решение регулятора об ограничении осуществления отдельных видов операций.

Как отмечали в Нацбанке, после этого финансовое состояние УБИБ существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы не приняли надлежащие меры для предотвращения наступления неплатежеспособности.

Из-за того, что Укрбудинвестбанк, в частности, не выполнил письменное требование НБУ, не учел в полном объеме замечания к плану мероприятий, не осуществил действенные меры по улучшению финансового состояния и приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, 7 сентября он был признан неплатежеспособным.

3 октября 2023 Фонд гарантирования вкладов направил Нацбанку предложение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Укрстройинвестбанка в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного финучреждения, и уже 5 октября было решено отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

Согласно данным на 1 января 2023 года, владельцами финучреждения были Светлана Демьяненко (74,93%), Юлия Подгорниц, Людмила Миневич (по 9,9%) и Наталья Шишова (5,27%).

Автор:
Татьяна Гойденко