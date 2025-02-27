Фонд гарантирования вкладов повторно выставил на продажу активы Укрстройинвестбанка

17 марта 2025 года в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов АО "Укрстройинвестбанка", находящегося в процессе ликвидации. На повторные торги выставлены права требования по кредитным договорам и дебиторская задолженность.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлен гостиничный комплекс в Закарпатье (Поляна) общей площадью 341,9 кв. м, состоящий из нескольких коттеджей.

Однако на продажу выставлено не само имущество, а право взыскания задолженности или обращение взыскания на залог в судебном или внесудебном порядке.

Начальная цена лота составляет 53,8 млн. грн. – это сумма задолженности по активам. Торги будут проходить по голландской модели аукциона, что предполагает постепенное снижение цены до момента представления первой ставки.

Принять участие в торгах могут как юридические, так и физические лица, за исключением граждан и компаний, связанных с российской федерацией.

Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов "Укрбудинвестбанка"

Ликвидация УБИБ: причины

В августе 2023 года НБУ отнес Укрстройинвестбанк в категорию проблемных в связи с тем, что финучреждение не выполнило решение регулятора об ограничении осуществления отдельных видов операций.

Как отмечали в Нацбанке, после этого финансовое состояние УБИБ существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы не приняли надлежащие меры для предотвращения наступления неплатежеспособности.

Из-за того, что Укрбудинвестбанк, в частности, не выполнил письменное требование НБУ, не учел в полном объеме замечания к плану мероприятий, не осуществил действенные меры по улучшению финансового состояния и приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, 7 сентября он был признан неплатежеспособным.

3 октября 2023 Фонд гарантирования вкладов направил Нацбанку предложение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Укрстройинвестбанка в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного финучреждения, и уже 5 октября было решено отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

Согласно данным на 1 января 2023 года, владельцами финучреждения были Светлана Демьяненко (74,93%), Юлия Подгорниц, Людмила Миневич (по 9,9%) и Наталья Шишова (5,27%).