Фонд гарантирования вкладов в январе привлек более 134 млн грн в банки-банкроты

В январе 2025 года банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, получили 134,4 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Наибольшая доля этих средств – 42,7 млн. грн. – поступила от погашения кредитов. При этом 26,3 млн грн составили поступления от реструктуризированных ссуд.

Как отмечают в фонде, заемщики все более активно пользуются возможностью реструктуризации: если в 2023 году ее доля составляла 41% всех погашений по кредитам, то по итогам 2024 года – уже 68%.

Еще 36,2 млн грн банки получили от реализации активов, 33,5 млн грн – от доходов по ценным бумагам, 20,5 млн грн – из других источников, а 1,5 млн грн – от аренды имущества.

Наибольшие поступления в январе получили:

МР банк – 38,4 млн грн,

Проминвестбанк – 30,1 млн грн,

Укрстройинвестбанк – 20,6 млн грн.

В Фонде напомнили, что все средства управления и реализации активов неплатежеспособных банков направляются на удовлетворение требований кредиторов в соответствии с законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Добавим, в 2024 году в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, поступило 433,7 млн грн от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам.