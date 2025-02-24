Фонд гарантування вкладів у січні залучив понад 134 млн грн до банків-банкротів

У січні 2025 року банки, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, отримали 134,4 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі фонду.

Найбільша частка цих коштів – 42,7 млн грн – надійшла від погашення кредитів. При цьому 26,3 млн грн становили надходження від реструктуризованих позик.

Як зазначають у фонді, позичальники дедалі активніше користуються можливістю реструктуризації: якщо у 2023 році її частка становила 41% усіх погашень за кредитами, то за підсумками 2024 року – вже 68%.

Ще 36,2 млн грн банки отримали від реалізації активів, 33,5 млн грн – від доходів за цінними паперами, 20,5 млн грн – з інших джерел, а 1,5 млн грн – від оренди майна.

Найбільші надходження у січні отримали:

МР банк – 38,4 млн грн,

Промінвестбанк – 30,1 млн грн,

Укрбудінвестбанк – 20,6 млн грн.

У Фонді нагадали, що всі кошти від управління та реалізації активів неплатоспроможних банків спрямовуються на задоволення вимог кредиторів відповідно до закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Додамо, у 2024 році до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 433,7 млн грн від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами.