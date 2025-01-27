Бизнес погасил более 370 млн грн долгов перед ликвидируемыми банками

В 2024 году в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, поступило 433,7 млн грн от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что из этих средств почти 60 млн грн поступило от погашения кредитов физлиц в соответствии с условиями погашения кредитной задолженности во время действия военного положения. Еще 373,7 млн. грн. составили поступления от погашения кредитов субъектов хозяйствования.

В частности, значительное увеличение поступлений от погашения задолженности по кредитам субъектов хозяйствования наблюдалось в IV квартале прошлого года.

Как объясняют в ФГВФЛ, такая динамика, кроме прочего, обусловлена проведением реструктуризации по кредитным договорам заемщиков, имеющих значительный объем долговых обязательств перед неплатежеспособными банками.

"Реструктуризация позволяет избежать судебных дел и сохранить положительную деловую репутацию. Заемщики это понимают и более ответственно относятся к погашению задолженностей. Например, если в 2022 году поступления по программам реструктуризации кредитов составляли около 176 млн грн, то в 2024 году эта цифра увеличилась до 433 7 млн грн – фактически в 2,5 раза", – подчеркивают в ФГВФЛ.

Как погасить задолженность

Как сообщают в ФГВФЛ, для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов: 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн – для других кредитов (кроме карточных кредитов более чем на 100 тыс. грн – для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн в месяц).

"Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка. Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, то остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь", — отмечают в ФГВФЛ.

Для присоединения физических лиц к программе реструктуризации физическое лицо-заемщик должно подать в банк заявление о присоединении к условиям погашения задолженности до 31 августа 2025 года.

Для юрлиц и ФЛП с августа 2023 г. действуют рекомендованные условия реструктуризации, которые предусматривают: первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации.

На период реструктуризации проценты за пользование кредитом устанавливаются в зависимости от периода реструктуризации и уплачиваются ежемесячно. %. Период реструктуризации устанавливается согласно ходатайству клиента, но полное погашение должно произойти не позднее чем за полгода до завершения процедуры ликвидации.

Как поясняют в ФГВФЛ, юридическим лицам и ФЛП, имеющим кредит у ликвидируемого банка, нужно обратиться в банк-кредитор для консультации относительно необходимого пакета документов и последующего плана действий для проведения реструктуризации.

Отметим, что активы неплатежеспособных банков продаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц на аукционах по ценам, которые существенно ниже по сравнению с их балансовой и даже оценочной стоимостью. По состоянию на начало апреля 2024 года в процессе ликвидации находились 54 неплатежеспособных банка. Балансовая стоимость проданных активов неплатежеспособных банков составила 631,2 миллиарда гривен. Однако их оценочная стоимость была определена на уровне 92,3 миллиарда гривен.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил более 95% гарантированного возмещения всем вкладчикам банков, ликвидация которых началась после 24 февраля 2024 года.