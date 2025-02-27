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Фонд гарантування вкладів повторно виставив на продаж активи Укрбудінвестбанку

Фонд гарантування вкладів повторно виставив на продаж активи Укрбудінвестбанку
На повторні торги виставлено права вимоги за кредитними договорами та дебіторська заборгованість

17 березня 2025 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон із продажу активів АТ "Укрбудінвестбанку", що перебуває в процесі ліквідації. На повторні торги виставлено права вимоги за кредитними договорами та дебіторська заборгованість.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено готельний комплекс у Закарпатті (с. Поляна) загальною площею 341,9 кв. м, що складається з кількох котеджів.

Однак на продаж виставлено не саме майно, а право стягнення заборгованості або звернення стягнення на заставу в судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна лоту становить 53,8 млн грн – це сума заборгованості за активами. Торги проходитимуть за голландською моделлю аукціону, що передбачає поступове зниження ціни до моменту подання першої ставки. Взяти участь у торгах можуть як юридичні, так і фізичні особи, за винятком громадян та компаній, пов’язаних із російською федерацією.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів "Укрбудінвестбанку"

Ліквідація УБІБ: причини

У серпні 2023 року НБУ відніс Укрбудінвестбанк до категорії проблемних у звʼязку з тим, що фінустанова не виконала рішення регулятора про обмеження здійснення окремих видів операцій.

Як зазначали в Нацбанку, після цього фінансовий стан УБІБ суттєво погіршився, а менеджмент та власники не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності. 

Через те, що Укрбудінвестбанк, зокрема, не виконав письмову вимогу НБУ, не врахував у повному обсязі зауваження до плану заходів, не здійснив дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, 7 вересня його було визнано неплатоспроможним.

3 жовтня 2023 року Фонд гарантування вкладів надіслав Нацбанку пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Укрбудінвестбанку відповідно до плану врегулювання неплатоспроможної фінустанови, і вже 5 жовтня було вирішено відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.

Згідно з даними станом на 1 січня 2023 року, власниками фінустанови були Світлана Дем’яненко (74,93%), Юлія Подгорниц, Людмила Міневич (по 9,9%) і Наталя Шишова (5,27%).

Автор:
Тетяна Гойденко