Фонд гарантування вкладів повторно виставив на продаж активи Укрбудінвестбанку

17 березня 2025 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон із продажу активів АТ "Укрбудінвестбанку", що перебуває в процесі ліквідації. На повторні торги виставлено права вимоги за кредитними договорами та дебіторська заборгованість.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено готельний комплекс у Закарпатті (с. Поляна) загальною площею 341,9 кв. м, що складається з кількох котеджів.

Однак на продаж виставлено не саме майно, а право стягнення заборгованості або звернення стягнення на заставу в судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна лоту становить 53,8 млн грн – це сума заборгованості за активами. Торги проходитимуть за голландською моделлю аукціону, що передбачає поступове зниження ціни до моменту подання першої ставки. Взяти участь у торгах можуть як юридичні, так і фізичні особи, за винятком громадян та компаній, пов’язаних із російською федерацією.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів "Укрбудінвестбанку"

Ліквідація УБІБ: причини

У серпні 2023 року НБУ відніс Укрбудінвестбанк до категорії проблемних у звʼязку з тим, що фінустанова не виконала рішення регулятора про обмеження здійснення окремих видів операцій.

Як зазначали в Нацбанку, після цього фінансовий стан УБІБ суттєво погіршився, а менеджмент та власники не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності.

Через те, що Укрбудінвестбанк, зокрема, не виконав письмову вимогу НБУ, не врахував у повному обсязі зауваження до плану заходів, не здійснив дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, 7 вересня його було визнано неплатоспроможним.

3 жовтня 2023 року Фонд гарантування вкладів надіслав Нацбанку пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Укрбудінвестбанку відповідно до плану врегулювання неплатоспроможної фінустанови, і вже 5 жовтня було вирішено відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.

Згідно з даними станом на 1 січня 2023 року, власниками фінустанови були Світлана Дем’яненко (74,93%), Юлія Подгорниц, Людмила Міневич (по 9,9%) і Наталя Шишова (5,27%).