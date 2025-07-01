Понад пів мільярда збитків: БЕБ оголосило в розшук акціонерів Укрбудінвестбанку

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру акціонерам ліквідованого у 2023 році Укрбудінвестбанку у доведені до неплатоспроможності фінустанови та завдання вкладникам й кредиторам матеріальної шкоди у розмірі близько 600 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.

"Слідством встановлено, що учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів", — йдеться у повідомленні БЕБ, яке проілюстровано фотографією центрального офісу Укрбудінвестбанку в Києві.

Крім того, підозрювані вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі дирекціїбанку до актів ревізії, а також подавали до контролюючих органів завідомо неправдиві відомості про фінансовий стан банку.

Під час ревізії, яку провела тимчасова адміністрація в банку від НБУ, було встановлено недостачу готівки: у сховищі цінностей були відсутні понад 153 млн грн, майже 5,8 млн доларів та 42,5 тис. євро. Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 млн грн.

Детективи провели понад 25 допитів працівників банку та низку перевірок. Наразі фігурантам справи повідомлено про підозру і накладено арешт на майно мажоритарного власника акційорієнтовною вартістю 40 млн грн. Також підозрюваним пред’явлено цивільні позови на загальну суму близько 400 млн грн.

Обвинувальний акт щодо начальника відділу касових операцій Київської регіональної дирекції направлено до суду. Акціонерів банку оголошено в розшук. Досудове розслідування відносно інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб триває.

Нагадаємо, у лютому Фонд гарантування вкладів повторно виставив на продаж активи Укрбудінвестбанку: права вимоги за кредитними договорами та дебіторська заборгованість.