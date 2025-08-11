На сайті Верховної Ради з’явилася петиція проти кланових спецпенсій

Скасування несправедливих спецпенсій для обраних вимагають ініціатори петиції, яка нещодавно з’явилася на сайті Верховної Ради.

В петиції закликають народних депутатів проголосувати нарешті законопроєкт про скасування кастових спецпенсій. Йдеться про законопроект 12278 "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури", який був ще в квітні 2025 року прийнятий парламентом в першому читанні, але так і не винесений до другого.

"Пенсія має бути достойною для всіх, а не для обраних… Проголосуйте за законопроєкт 12278. Не відкладайте, не гальмуйте, не дайте знову це питання зам’яти і лишити все в такому ганебному неприпустимому стані. Це не про пенсійну зрівнялівку, а про справедливість. Медики, вчителі та інші люди, що працювали усе життя, мають право на гідну старість, а не тільки прокурори, судді чи інші касти обраних", – йдеться в петиції.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який також підтримав петицію, зазначив, що вже не перший місяць відбувається затягування розгляду питання скасування кланових спецпенсій.

"Система пручається, клани чинять опір, і це зрозуміло. Але врешті справедливість має перемогти", – заявив народний депутат.

Він закликав підтримати петицію і врешті прийняти закон про скасування кланових спецпенсій.

"Звичайно, що це буде тільки перший крок. Далі не маємо зупинятися – я точно буду продовжувати відстоювати перегляд мінімальної пенсії, індексацію пенсійних виплат та проведення пенсійної реформи", – підкреслив Данило Гетманцев.